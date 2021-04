U18-MÃ¤nner-Nationalmannschaft testet in Phase zwei der WM-Vorbereitung zweimal gegen die Schweiz

München. (PM DEB) Die U18-Männer-Nationalmannschaft startet in dieser Woche in die Phase zwei der Vorbereitung auf die WM in den USA (26. April bis...

München. (PM DEB) Die U18-Männer-Nationalmannschaft startet in dieser Woche in die Phase zwei der Vorbereitung auf die WM in den USA (26. April bis 6. Mai).

U18-Bundestrainer Steffen Ziesche hat dabei nach der Zusammenkunft am Mittwoch im Laufe des Lehrgangs in Füssen auch die Möglichkeit zu zwei Testspielen. Die Begegnungen finden am 10. und 11. April in Zug in der Schweiz ohne Publikum statt. Am Samstag ist um 18 Uhr Spielbeginn, am Sonntag startet die Partie um 12 Uhr. Es sind für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. die einzigen beiden Testgelegenheiten vor der Abreise in den US-Bundesstaat Texas mit den WM-Spielorten Frisco und Plano. Dort erhofft sich das DEB-Team nach einer zweitägigen Quarantäne noch eine weitere Standortbestimmung vor Turnierbeginn.

Die Phase zwei der WM-Vorbereitung zwischen dem 7. und 11. April absolviert Ziesche ebenso wie die Phase eins in der Vorwoche noch mit einem großen Kader von 30 Feldspielern und vier Torhütern. In Phase ab dem 14. April wird der DEB-Coach dann mit einem Aufgebot von 25 Spielern plus drei Torhütern gehen und die Reise in die USA treten dann am 19. April 22 Spieler und drei Torhüter an. Zu den Leistungsvergleichen gegen die Schweiz hat Ziesche aber bereits alle Spieler zur Verfügung, die für einen Platz im WM-Aufgebot infrage kommen.

U18-Bundestrainer Steffen Ziesche: „Es war eine anstrengende und intensive Trainingswoche in Phase eins, wir haben viele taktische Sachen gemacht, die wir einstudiert und in Erinnerung gerufen haben. Es dauert aber alles seine Zeit, denn man merkt, dass einigen Jungs die Spielpraxis und das echte Mannschaftstraining fehlt. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber die Jungs machen sehr fleißig mit. Es kommen jetzt neue Jungs dazu und es wird darum gehen, die nächsten Schritte zu machen. In den Spielen gegen die Schweiz werden wir konkret sehen, wo wir stehen und was wir noch verbessern müssen. Wir werden auch in Phase drei der Vorbereitung noch einige Spieler in Reserve dabei haben, damit wir eine gewisse Absicherung haben, denn man weiß nie, was passiert.“

Hier finden Sie den WM-Spielplan mit allen Begegnungen der deutschen Mannschaft:

https://www.iihf.com/en/events/2021/wm18/schedule

Der Kader der U18