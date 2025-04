U18-MÃ¤nner-Nationalmannschaft: Mit 5:4-Sieg gegen die Schweiz ins WM-Viertelfinale

München. (PM DEB) Im dritten Vorrundenspiel der 2025 IIHF-U18-Weltmeisterschaft darf sich die deutsche U18-Nationalmanschaft über den zweiten Sieg freuen.

Die Auswahl von U18-Bundestrainer Patrick Reimer gewinnt gegen das Team aus der Schweiz mit 5:4 und sichert sich somit bereits vorzeitig die Teilnahme am WM-Viertelfinale. Torschützen für das DEB-Team waren Carlos Händel (2x), David Lewandowski, Dustin Willhöft und Mateu Späth Mariscal.

Die deutschen U18-Männer hatten keinen optimalen Start in die Partie und gerieten prompt in Rückstand. Der Schweizer Luca Nappiot versenkte die Scheibe in der 13. Spielminute im deutschen Tor. Doch nur fünf Minuten später drehte die DEB-Nachwuchsauswahl durch einen Doppelschlag von Kapitän Carlos Händel die Partie. Im zweiten Spielabschnitt gelang der deutschen Mannschaft der bessere Start; David Lewandowski konnte auf 3:1 erhöhen. Der Vorsprung von zwei Toren währte jedoch nicht lange. Der schweizer Anschlusstreffer fiel nur eine gute Minute später. Dustin Willhöft stellte per Penaltytreffer den Vorsprung von zwei Toren wieder her. Im letzten Drittel konnte das Team aus der Schweiz den ersten Treffer setzen. Der Ausgleich der Schweizer fiel bei doppelter Unterzahl des deutschen Teams. Der letzte und gleichzeitig auch der Siegtreffer blieb durch Mateu Späth Mariscal, aber der deutschen U18-Männer-Nationalmannschaft vorbehalten.

Am Dienstag, den 29. April 2025, folgt das vierte und letzte WM-Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft. Dann geht es gegen die USA. Spielbeginn ist um 02:00 Uhr (deutscher Zeit). Die Partie wird live und kostenlos auf MagentaSport übertragen.

Spielübersicht GER – SUI

• Torschützen Team GER: Carlos Händel (18./ 18.), David Lewandowski (29.), Dustin Willhöft (36.), Mateu Späth Mariscal (57.)

• Schussverhältnis: Deutschland 32 – Schweiz 42

• Strafminuten: Deutschland 8 – Schweiz 6

• Starting Goalie: Lukas Stuhrmann

• Kapitän/ Assistenten: Carlos Händel (C), Maxim Schäfer (A), Timo Kose (A)

• WM-Debüt: Darian Rolsing, Andreas Grin

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Carlos Händel

• Zuschauerzahl: 572

• Statistik: https://www.iihf.com/en/events/2025/wm18/gamecenter/playbyplay/64169/15-ger-vs-sui

Stimmen zum Spiel

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Es war das erwartet schwere Spiel heute. Die Schweizer wussten, dass sie unbedingt gewinnen müssen und sind besser ins Spiel gestartet. Aber im Laufe des ersten Drittels haben wir das Spiel übernommen. Wenn wir gute Entscheidungen getroffen haben, konnten wir auch offensiv gute Chancen kreieren und haben uns dafür belohnt. Auch als es eng wurde, haben wir immer an den Sieg geglaubt, haben eine gute geschlossene Teamleistung gezeigt und sind positiv geblieben. Wir sind glücklich, dass wir jetzt das Viertelfinale erreicht haben, aber morgen steht ein schweres Spiel gegen die USA an und danach schauen wir, wie es weitergeht.“

Kapitän Carlos Händel: „Wir haben heute gegen die Schweiz nicht unsere beste Turnierleistung abgerufen und konnten nicht ganz an das Spiel, wie wir es gegen Tschechien gezeigt haben, anknüpfen. Wir hätten das Spiel mehr dominieren können und die Schweiz nicht mehr zurück ins Spiel kommen lassen. Da waren wir nicht konstant genug. Aber mit dem vorzeitigen Einzug ins WM-Viertelfinale haben wir auf jeden Fall ein großes Ziel erreicht, über das wir uns freuen können.“

U18 WM-Vorrundenspiele Top Division (Gruppe B)

24.04.2025 I Tschechien – Deutschland 3:4 n. V. (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

25.04.2025 I Deutschland – Schweden 4:9 (0:2, 2:6, 2:1)

27.04.2025 I 19:00 (dt. Zeit) I Deutschland – Schweiz 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

29.04.2025 I 02:00 (dt. Zeit) I USA – Deutschland

Alle deutschen Partien der U18-WM werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV