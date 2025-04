U18-MÃ¤nner-Nationalmannschaft: Bundestrainer Patrick Reimer hat seinen WM-Kader nominiert

München. (PM DEB) U18-Bundestrainer Patrick Reimer hat sein 25-köpfiges Aufgebot für Phase zwei der WM-Vorbereitung und die anschließende 2025 IIHF-U18-Weltmeisterschaft nominiert.

Diese findet vom 23. April bis 3. Mai 2025 in Frisco (USA) statt.

Am Mittwoch, den 16. April 2025 wird sich die deutsche Nachwuchsauswahl von Frankfurt aus auf den Weg nach Nordamerika machen. Neben mehreren Trainingseinheiten stehen auch zwei Länderspiele gegen Kanada und Norwegen auf dem Programm. Diese finden am Samstag, den 19. und Dienstag, den 22. April 2025 statt.

WM-Vorbereitungsspiele U18-Männer

19.04.2025 I 21:00 (dt. Zeit) I Kanada – Deutschland

22.04.2025 I 00:00 (dt. Zeit) I Norwegen – Deutschland

Die U18-Weltmeisterschaft in Frisco (USA) startet am Mittwoch, den 23. April 2025, einen Tag später greift dann auch das deutsche Team ins Geschehen ein. In der WM-Vorrunde (Gruppe B) trifft die DEB-Nachwuchsauswahl auf ein starkes Teilnehmerfeld. Auf das Team von U18-Bundestrainer Patrick Reimer warten Gegner wie Tschechien, Schweden, die Schweiz und die USA.

Neben Patrick Reimer komplettieren U16-Bundestrainer Robin Beckers (Assistent), Sebastian Osterloh (Assistent), Spencer Eckhardt (Torwarttrainer) und Patrick Buzás (Athletiktrainer) den Coachingstaff.

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Wir wissen, dass es in der Top Division keine einfachen Begegnungen geben wird. Wir werden in jeder Partie unsere Hausaufgaben machen und über 60 Minuten unser bestes Spiel abliefern müssen. Nur so hat man auf diesem hohen internationalen Niveau eine Chance zu gewinnen. Wir haben in dieser Saison schon bewiesen, dass wir auch gegen vermeintlich stärkere Gegner bestehen können. Natürlich verfügen alle Mannschaften bei einer A-WM über starke Kader und haben individuelle Klasse im Team, aber bei großen Turnieren ist es auch immer möglich, mit einer geschlossenen Teamleistung zu überraschen. Hierbei kann eine gute Tagesform auch immer eine große Rolle spielen. Es wird kein leichter Weg, aber natürlich wäre es schön, am Ende aus den USA abzureisen und die Top Division weiterhin im Gepäck zu haben.“

‚

U18 WM-Vorrundenspiele Top Division (Gruppe B)

24.04.2025 I 21:00 (dt. Zeit) I Tschechien – Deutschland

25.04.2025 I 23:00 (dt. Zeit) I Deutschland – Schweden

27.04.2025 I 19:00 (dt. Zeit) I Deutschland – Schweiz

29.04.2025 I 02:00 (dt. Zeit) I USA – Deutschland

Alle Spiele der U18-Weltmeisterschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Der Kader im Überblick

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV