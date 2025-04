U18-MÃ¤nner-Nationalmannschaft bereit fÃ¼r WM-Start in den USA

München. (PM DEB) Die U18-Nationalmannschaft von Bundestrainer Patrick Reimer startet am Donnerstag, den 24. April in die 2025 IIHF-U18-Weltmeisterschaft.

Diese findet vom 23. April bis 3. Mai 2025 in Frisco (USA) statt. Alle WM-Spiele der deutschen U18-Männer-Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Die WM startet heute – am morgigen Donnerstag greift das deutsche Team ins Geschehen ein. In der WM-Vorrunde (Gruppe B) trifft die DEB-Nachwuchsauswahl zum Turnierauftakt auf Tschechien (21:00 Uhr deutscher Zeit). Die weiteren Gegner sind die Mannschaften aus Schweden, der Schweiz und den USA. Bereits vor gut einer Woche hatte sich das DEB-Team auf den Weg nach Nordamerika gemacht, um sich auf die WM vorzubereiten. In der Nähe von Dallas absolvierte die Mannschaft zwei Vorbereitungs-Länderspiele gegen Kanada (4:12) und Norwegen (3:6), in denen das deutsche Team jeweils unterlegen war.

U18-Bundestrainer Patrick Reimer zur WM-Vorbereitung: „Im ersten Spiel gegen Kanada haben wir ein wenig Lehrgeld bezahlt. Trotzdem haben wir phasenweise gutes Hockey gespielt, haben uns Chancen erarbeitet und sind so zu unseren Treffern gekommen. Gegen Norwegen sind wir nicht gut in die Partie gekommen und haben unseren Gegner eingeladen, Tore zu schießen. Wir haben uns ins Spiel zurückgekämpft und im zweiten Drittel über weite Strecken dominiert, konnten jedoch einige unserer Großchancen nicht verwerten. Im letzten Abschnitt haben wir etwas undiszipliniert agiert, was zu Strafen geführt hat, die Norwegen für sich nutzen konnte. Wir haben nun unsere Erkenntnisse während der WM-Vorbereitung gesammelt. Wir müssen uns vor Niemandem verstecken, wir müssen aber auch lernen, über die volle Distanz konzentriert zu arbeiten und unser Spiel einfach zu halten. Wir sehen uns für den Turnierstart gut vorbereitet, werden aber sicherlich in den Trainingseinheiten der nächsten beiden Tage noch an der ein oder anderen Stellschraube drehen. Wir freuen uns, dass es jetzt bald losgeht mit unserem ersten WM-Spiel gegen Tschechien.“

Ergebnisse WM-Vorbereitungsspiele U18-Männer

19.04.2025 | Deutschland – Kanada 4:12

22.04.2025 I Norwegen – Deutschland 6:3

U18 WM-Vorrundenspiele Top Division (Gruppe B)

24.04.2025 I 21:00 (dt. Zeit) I Tschechien – Deutschland

25.04.2025 I 23:00 (dt. Zeit) I Deutschland – Schweden

27.04.2025 I 19:00 (dt. Zeit) I Deutschland – Schweiz

29.04.2025 I 02:00 (dt. Zeit) I USA – Deutschland

Alle WM-Spiele der deutschen U18-Männer-Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV