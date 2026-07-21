U18-Männer bestreiten Saisonauftakt in Füssen

München. (PM DEB) Vom 24. bis 29. Juli 2026 kommt die U18-Nationalmannschaft zu ihrem Sommerlehrgang am Bundesstützpunkt in Füssen zusammen und läutet damit die Saison 2026/2027 ein.

U18-Bundestrainer Andreas Becherer hat für die Maßnahme 28 Spieler nominiert – darunter drei Torhüter, zehn Verteidiger und 15 Stürmer. Der erstmals stattfindende Sommerlehrgang bildet den Auftakt der neuen Spielzeit und ermöglicht der Mannschaft eine deutlich umfangreichere Vorbereitung auf den Hlinka Gretzky Cup als in den vergangenen Jahren. Das renommierte Nachwuchsturnier wird vom 3. bis 8. August 2026 im kanadischen Edmonton ausgetragen.

Umfangreiches Vorbereitungsprogramm in Füssen

Während des Sommerlehrgangs absolviert die Mannschaft insgesamt zehn Eiseinheiten. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Athletik- und Krafteinheiten, tägliche Team-Meetings sowie die in:Prove-Testungen. Darüber hinaus nehmen alle Spieler an der obligatorischen NADA-Schulung teil.

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Für unseren Sommerlehrgang haben wir 28 Spieler eingeladen. Acht von ihnen waren bereits in der vergangenen Saison bei der U18-Weltmeisterschaft dabei und sollen nun diese wertvollen Erfahrungen von Beginn an in die Mannschaft einbringen. Gleichzeitig wollen wir die Neuzugänge möglichst schnell an unsere Abläufe heranführen. Bevor es nach Edmonton geht, absolvieren wir in Füssen zehn Trainingseinheiten und haben damit in diesem Jahr deutlich mehr Zeit für die Vorbereitung als in der Vergangenheit. Das hilft den Spielern, nach der Sommerpause wieder in den Wettkampfmodus zu finden, und gibt uns die Möglichkeit, die Mannschaft Schritt für Schritt auf das Turnier einzustellen.“

Nach Abschluss des Sommerlehrgangs am Mittwoch, den 29. Juli, reist die Mannschaft bereits am darauffolgenden Tag nach Edmonton (Kanada). Dort wird U18-Bundestrainer Andreas Becherer mit einem 25-köpfigen Aufgebot beim Hlinka Gretzky Cup antreten.