U18-Herren unterliegen Tschechien im zweiten WM-Vorrundenspiel

München. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft muss auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der 2023 IIHF-U18-Weltmeisterschaft in der Schweiz eine Niederlage hinnehmen. Das Team...

München. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft muss auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der 2023 IIHF-U18-Weltmeisterschaft in der Schweiz eine Niederlage hinnehmen.

Das Team um U18-Bundestrainer Alexander Dück unterliegt der Mannschaft aus Tschechien mit 1:7. Torschütze für die deutsche Mannschaft war Linus Brandl (57.).

Im dritten Vorrundenspiel der Gruppe A trifft die DEB-Auswahl am Montag, den 24. April 2023 auf die Slowakei. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

• Als Kapitän führte Edwin Tropmann das Team auf das Eis, Assistenten waren Julius Sumpf und Lua Niehus.

• Elias Pul wurde als bester Spieler der deutschen Mannschaft ausgezeichnet.

• Stürmer Noah Samanski wurde nochmals wegen einer Oberkörperverletzung geschont.

Stimmen zum Spiel

U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Zwanzig Minuten der Partie waren von unserer Seite aus ok, aber so müssen wir in Zukunft über die komplette Zeit spielen, damit wir die Spiele auch für uns entscheiden können. Unser Kampfgeist und der unbedingte Wille zu gewinnen, müssen für die nächsten Spiele noch besser werden. Das Tor heute hilft den Jungs vielleicht zu erkennen, dass man durch harte Arbeit und Ehrgeiz zum Erfolg kommen kann.“

Stürmer Linus Brandl: „Wir haben heute 50 Minuten der Partie nicht gut gespielt. Wir müssen vor allem auch in den nächsten Spielen fern von der Strafbank bleiben. Jedes Mal wenn wir das erste Gegentor bekommen, lassen wir uns aus dem Spiel bringen. Die letzten zehn Minuten der Partie heute waren aber gut, an diese Leistung müssen wir jetzt anknüpfen.“

Der Vorrunden-Spielplan der deutschen U18-Nationalmannschaft (Gruppe A):

21.04.2023 | 14:30 | Kanada – Deutschland 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

22.04.2023 | 17:00 | Deutschland – Tschechien 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)

24.04.2023 | 18:30 | Deutschland – Slowakei

25.04.2023 | 14:30 | Schweden – Deutschland

MagentaSport zeigt alle deutschen Partien sowie das Finale der IIHF-U18-Weltmeisterschaft 2023 in der Schweiz live und kostenlos.

5003 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort