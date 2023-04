U18-Herren unterliegen Kanada zum WM-Auftakt

München. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft muss in ihrem ersten Gruppenspiel bei der 2023 IIHF-U18-Weltmeisterschaft in der Schweiz eine Niederlage hinnehmen. Das Team um...

München. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft muss in ihrem ersten Gruppenspiel bei der 2023 IIHF-U18-Weltmeisterschaft in der Schweiz eine Niederlage hinnehmen.

Das Team um U18-Bundestrainer Alexander Dück unterliegt der Mannschaft aus Kanada mit 0:8.

Im nächsten Vorrundenspiel der Gruppe A trifft die DEB-Auswahl am Samstag, den 22. April 2023 auf Tschechien. Spielbeginn ist um 17.00 Uhr.

• Als Kapitän führte Edwin Tropmann das Team auf das Eis, Assistenten waren Julius Sumpf und Lua Niehus.

• Verteidiger Norwin Panocha wurde als bester Spieler der deutschen Mannschaft ausgezeichnet.

• Stürmer Noah Samanski pausierte gegen Kanada wegen einer Oberkörperverletzung.

Stimmen zum Spiel

U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Als positive Sache aus dem Spiel müssen wir rausziehen, dass wir sogar mit so großen Kalibern wie Kanada phasenweise mitspielen können. Wir müssen jetzt auch weiterhin an uns glauben und im nächsten Spiel versuchen unser Konzept und unsere Struktur über 60 Minuten zu halten, geduldig zu bleiben und dann unsere Chancen zu nutzen.“

Verteidiger Edwin Tropmann: „Wir müssen am Anfang der Partie die Fehler unterlassen, schauen dass wir besser ins Spiel kommen und die Scheibe schneller hinten rauskriegen. So bekommen wir dann auch unsere Chancen, das haben wir ja jetzt gegen die Kanadier gesehen. Wir werden definitiv daran arbeiten, weniger Strafzeiten zu nehmen und so haben wir dann auch eine gute Chance im nächsten Spiel gegen Tschechien.“

Der Vorrunden-Spielplan der deutschen U18-Nationalmannschaft (Gruppe A):

21.04.2023 | 14:30 | Kanada – Deutschland 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

22.04.2023 | 17:00 | Deutschland – Tschechien

24.04.2023 | 18:30 | Deutschland – Slowakei

25.04.2023 | 14:30 | Schweden – Deutschland

MagentaSport zeigt alle deutschen Partien sowie das Finale der IIHF-U18-Weltmeisterschaft 2023 in der Schweiz live und kostenlos.

