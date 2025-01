U18-Frauen-WM: Knappe Niederlage gegen Ungarn

München. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft hat im vierten Spiel bei der 2025 IIHF-Weltmeisterschaft der Division 1A eine denkbar knappe 1:2-Niederlage gegen Ungarn hinnehmen müssen.

Torschützin für die DEB-Auswahl war Alexandra Boico. Im Tor erhielt Tara Bach ihren nächsten WM-Einsatz.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Ungarinnen, die nach etwas mehr als fünf Minuten in Überzahl in Führung gingen. Danach entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der beide Teams auf beiden Seiten konzentriert agierten. Nach einem Bullygewinn und schnellen Abschluss von der blauen Linie gelang Alexandra Boico (32.) im Nachsetzen vor dem Tor der 1:1-Ausgleich. 17 Sekunden vor Drittelende ging Ungarn jedoch wieder in Führung. Im Schlussabschnitt versuchte die DEB-Auswahl alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Doch auch mit einer sechsten Feldspielerin auf dem Eis blieb ein weiterer Torerfolg aus.

Bereits am morgigen Samstag, den 11. Januar 2025, steht das abschließende WM-Spiel für die U18-Frauen auf dem Programm. Zum Abschluss des Turniers geht es gegen Italien. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Einen Spielbericht finden Sie auf der Website des DEB: www.deb-online.de

• Tore DEB: Alexandra Boico (32.)

• Schussverhältnis: Deutschland 16, Ungarn 22

• Strafen: Deutschland 2, Ungarn 2

• Starting Goalie: Tara Bach

• Kapitänin/Assistentinnen: Hanna Weichenhain (C), Antonia Thume (A), Theresa Zielinski (A)

• Bester Spielerin Team GER: Hanna Weichenhain

Stimme zum Spiel

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Heute war es das Spiel, das wir erwartet haben gegen einen sehr gut strukturierten Gegner. Wir waren von Anfang an im Spiel, haben den Kampf angenommen und haben unsere eigene Struktur durchgezogen. Im zweiten Drittel haben wir uns noch mehr Spielanteile erarbeitet und hatten einige Torchancen. Nach dem verdienten Ausgleich haben wir es leider verpasst, in Führung zu gehen und haben dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt den Gegentreffer bekommen. Die Mannschaft hat alles auf dem Eis gelassen, wir als Trainerteam sind stolz auf den Einsatz unseres Teams. Am Ende hat uns einfach auch ein wenig das Glück gefehlt, das war heute auf der Seite Ungarns.“

Statistik zum Spiel auf der IIHF-Website:

https://www.iihf.com/en/events/2025/ww18ia/gamecenter/playbyplay/64367/12-hun-vs-ger

Turnier-Website der IIHF:

https://www.iihf.com/en/events/2025/ww18ia

WM-Spielplan U18-Frauen:

05.01.2025 | 16:00 Uhr I Norwegen – Deutschland 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

06.01.2025 | 12:30 Uhr I Deutschland – Österreich 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

08.01.2025 | 19:30 Uhr I Deutschland – Frankreich 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

10.01.2025 | 19:30 Uhr I Ungarn – Deutschland 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

11.01.2025 | 16:00 Uhr I Deutschland – Italien

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV