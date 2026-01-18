U18-Frauen-WM: DEB-Nachwuchsauswahl gewinnt gegen Norwegen und besiegelt Aufstieg in Top-Division

Ritten. (PM DEB) Beim abschließenden und entscheidenden Spiel der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 der U18-Frauen (Division I, Gruppe A) in Ritten (ITA), kann die Nachwuchsauswahl des DEB erneut einen Sieg verbuchen.

Die Mannschaft von U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones schlägt das Team aus Norwegen mit 2:0. Die Torschützinnen auf deutscher Seite in der Arena Ritten waren Anabel Seyrer und Isabell Manns. Die Tabellenführung und der damit verbundene Aufstieg in die Top-Division ist der deutschen Mannschaft nun nicht mehr zu nehmen.

Übersicht #GERNOR

• Torschützinnen Team GER: Anabel Seyrer (53.), Isabell Manns (59.)

• Schüsse: Deutschland 29 – Norwegen 21

• Strafminuten: Deutschland 6 – Norwegen 4

• Starting Goalie: Tara Bach

• Kapitäninnen: Theresa Zielinski (C), Anabel Seyrer (A), Emilija Birka (A)

• Best Player Team GER (Spiel): Anabel Seyrer

• Best Player Team GER (Turnier): Tara Bach

• Zuschauer: 187

Statistik zum Spiel #GERNOR

https://www.iihf.com/en/events/2026/ww18ia/gamecenter/playbyplay/70940/13-ger-vs-nor

Stimmen zum Spiel #GERNOR/ Turnier

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Uns geht es vor allem um die Entwicklung der Spielerinnen und die bestmögliche Vorbereitung auf das Niveau im Frauenbereich. Umso schöner ist es, wenn sich diese Entwicklung mit dem Aufstieg verbindet. Wir danken der Mannschaft, dem Trainerteam sowie dem gesamten Staff für ihren engagierten und professionellen Einsatz.“

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Nach einem etwas holprigen Start ist es der Mannschaft gelungen, sich im Verlauf des Turniers kontinuierlich zu steigern. Von Trainingseinheit zu Trainingseinheit und von Spiel zu Spiel haben wir unsere Struktur stabilisiert und unseren Prozess konsequent umgesetzt. Das Team hat geduldig gespielt, viel Scheibenbesitz gehabt und zahlreiche Chancen kreiert, auch wenn die Effizienz im Abschluss nicht immer gegeben war. Entscheidend war das durchgängige leidenschaftliche Engagement der Spielerinnen sowie des gesamten Umfelds, während der Vorbereitungszeit sowie über die komplette Turnierdauer hinweg. Der Aufstieg ist das Ergebnis dieser gemeinsamen und nachhaltigen Entwicklung.“

WM-Spielplan U18-Frauen

12.01.2026 | 13:00 Uhr | Frankreich – Deutschland 2:1 n.V. (0:0, 0:1,1:0, 1:0)

13.01.2026 | 13:00 Uhr | Deutschland – Dänemark 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

15.01.2026 | 20:00 Uhr | Italien – Deutschland 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

17.01.2026 | 16:30 Uhr | Deutschland – Japan 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

18.01.2026 | 13:00 Uhr | Deutschland – Norwegen 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

U18-WM auf dem Ritten: Deutschland steigt in die Top-Division auf

Klobenstein. (PM Sportissmus) Die IIHF U18-Weltmeisterschaft der Damen der I. Division, Gruppe A in Klobenstein ist am Sonntag mit den letzten drei Spielen zu Ende gegangen.

Während der Abstieg Italiens schon seit Samstag besiegelt war, hat sich Deutschland mit einem 2:0-Sieg über Norwegen zum Gruppensieger gekürt und ist in die Top-Division aufgestiegen.

Ausschlaggebend für diesen Erfolg war für Deutschland der 2:1-Sieg vom Samstag im Spitzenspiel gegen Japan. So mussten die Deutschen im Duell gegen Norwegen am frühen Sonntagnachmittag nur ihre Hausaufgaben erfüllen. Und das haben sie mit Bravour erledigt. Gegen die Skandinavierinnen hielt der Gruppensieger die Spannung aber lange hoch, sowohl das erste als auch das zweite Drittel endeten torlos. Im Schlussdrittel brach dann Anabel Seyrer den Torbann (52.48). Norwegen versuchte noch einmal alles und nahm Torfrau Are-Ekstrom für eine sechste Feldspielerin vom Eis, der Schuss ging aber nach hinten los und Isabell Manns sorgte per Empty-Net-Tor für den 2:0-Endstand (58.46).

Im Nachmittagsduell holte sich dann Frankreich mit einem 4:1-Sieg über Dänemark den Bronzerang bei der U18-WM in Klobenstein. Die Topscorerin der Französinnen, Clemence Boudin (acht Tore und drei Assists in fünf Spielen) erzielte im ersten Drittel die Führung (15.52). Im Powerplay legte Maeli Raigneau das 2:0 nach (33.41), Silke Heeris verkürzte wenig später aber auf 1:2 für Dänemark, ebenfalls im Überzahlspiel (38.12). Im Schlussdrittel stellte Jeanne Paul-Constant für Frankreich die Weichen auf Sieg (54.55), Boudin sorgte per Empty-Net-Tor für den Endstand von 4:1 (56.19).

Italiens Turnier endet mit einer hohen Niederlage

Für Italien stand am Abend das Abschiedsspiel in der I. Division, Gruppe A auf dem Programm, schließlich stand der Abstieg in die Gruppe B nach der Niederlage gegen Dänemark bereits am Samstag fest. Gegen Japan kassierten die „Azzurrine“ am Sonntagabend eine klare Niederlage. Dabei endete das erste Drittel noch torlos. Im zweiten Spielabschnitt drehte Japan auf und stellte dank Umeka Odaira (22.04/PP1), Azumi Numabe (26.51) und einem Doppelpack von Roco Maeda (31.55/PP1 und 34.51) auf 4:0. Eleonora Pisetta verkürzte für Italien nach Assist von Oliva de Bortolo auf 1:4 (35.23), doch Japan agierte wie eine Dampfwalze und nach den Treffern von Reina Kakuta (37.10), Numabe (39.13 und 39.47) sowie Momona Fukuzawa (39.55) stand es zur zweiten Drittelpause bereits 8:1.

Im Schlussdrittel ging es dann wieder etwas ruhiger zu. Numabe legte noch ihren dritten Treffer des Tages nach (45.23) und Kakuta sorgte für den Endstand von 10:1 (53.13). Weder für Italien noch für Japan änderte das aber etwas am Ausgang des Turniers auf dem Ritten. Denn Japan musste sich am Ende trotz des herausragenden Torverhältnisses von 34:7 mit Rang zwei hinter Deutschland begnügen. Und für Italien war der Abstieg, wie bereits erwähnt, ohnehin schon besiegelt.

IIHF U18 Women’s World Championship Division I, Group A – Endtabelle:

1. Deutschland 13 Punkte, 12:5 Torverhältnis

2. Japan 12 Punkte, 34:7 Torverhältnis

3. Frankreich 8 Punkte, 13:12 Torverhältnis

4. Norwegen 7 Punkte, 10:23 Torverhältnis

5. Dänemark 5 Punkte, 15:18 Torverhältnis

6. Italien 0 Punkte, 8:27 Torverhältnis

