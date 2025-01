U18-Frauen-WM: DEB-Auswahl unterliegt Frankreich

München. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft hat im dritten Spiel bei der 2025 IIHF-Weltmeisterschaft der Division 1A eine Niederlage hinnehmen müssen.

Gegen Frankreich unterlag das Team von Bundestrainer Sebastian Jones mit 3:4. Torschützinnen für das DEB-Team waren Alexandra Boico, Lena Spagert und Anabel Seyrer. Im Tor erhielt Tara Bach ihren zweiten WM-Einsatz.

Zwei Tore für die DEB-Auswahl im ersten Abschnitt sorgten zunächst für klare Verhältnisse. Nachdem Frankreich zu Beginn des zweiten Drittels verkürzen konnte, erarbeitete sich das deutsche Team erneut ein Chancenplus, konnte aber keinen weiteren Treffer nachlegen. Schlagabtausch dann im Schlussabschnitt: Erst holten sich die Französinnen durch zwei aufeinanderfolgende Tore die erste Führung des Spiels, dem deutschen Team gelang in der 53. Spielminute dann der Ausgleich. Auf das nächste Tor der Französinnen rund zwei Minuten danach fand die DEB-Auswahl trotz aller Angriffsbemühungen keine Antwort mehr. So blieb es beim knappen 3:4-Endstand aus deutscher Sicht.

Am kommenden Freitag, den 10. Januar 2025, steht das nächste WM-Spiel für die U18-Frauen auf dem Programm. Gegner ist WM-Gastgeber Ungarn, Spielbeginn um 19:30 Uhr.

• Tore DEB: Alexandra Boico (4.), Lena Spagert (7.), Anabel Seyrer (53.)

• Schussverhältnis: Deutschland 34, Frankreich 21

• Strafen: Deutschland 8, Frankreich 6

• Starting Goalie: Tara Bach

• Kapitänin/Assistentinnen: Hanna Weichenhain (C), Antonia Thume (A), Theresa Zielinski (A)

• Bester Spielerin Team GER: Charleen Poindl

Stimme zum Spiel

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Wir hatten heute einen fokussierten Start in das Spiel, sind früh in Führung gegangen und haben das Heft in der Hand gehalten über weite Strecken des ersten Drittels. Zum Ende des Abschnitts sind wir etwas aus der Struktur gekommen und haben Frankreich mehr Spielanteile gegeben. Zu Beginn des zweiten Drittels haben wir es in Überzahl verpasst, die Führung auszubauen und haben früh den Gegentreffer bekommen. Dennoch haben wir das Drittel im Großen und Ganzen bestimmt und ordentlich zu Ende gespielt. Wir sind nach dem Rückstand im Schlussabschnitt mit Moral und Kampfgeist zurückgekommen und haben den Ausgleich geschafft. Leider haben wir dann wieder zu früh den erneuten Gegentreffer hinnehmen müssen, wir hatten noch einige gute Gelegenheiten mit sechster Feldspielerin das Unentschieden zu erreichen. Heute hat es somit nicht ganz gereicht, das Spiel über die Runden zu bringen. Dennoch bleiben wir guter Dinge, denn wir haben es nach wie vor selbst in der Hand, das Turnier erfolgreich zu gestalten. Morgen sammeln wir uns und gehen dann mit vollem Fokus in das Wochenende.“

Statistik zum Spiel auf der IIHF-Website:

https://www.iihf.com/en/events/2025/ww18ia/gamecenter/playbyplay/64364/9-ger-vs-fra

Turnier-Website der IIHF:

https://www.iihf.com/en/events/2025/ww18ia

WM-Spielplan U18-Frauen:

05.01.2025 | 16:00 Uhr I Norwegen – Deutschland 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

06.01.2025 | 12:30 Uhr I Deutschland – Österreich 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

08.01.2025 | 19:30 Uhr I Deutschland – Frankreich 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

10.01.2025 | 19:30 Uhr I Ungarn – Deutschland

11.01.2025 | 16:00 Uhr I Deutschland – Italien

