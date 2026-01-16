U18-Frauen-WM: DEB-Auswahl mit Sieg gegen Italien

Ritten. (PM DEB) Bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 der U18-Frauen (Division I, Gruppe A) in Ritten (ITA), darf sich die deutsche Nachwuchsauswahl Ã¼ber den zweiten Sieg im dritten Spiel freuen.

Die Mannschaft von U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones gewinnt mit 5:1 gegen die Gastgeberinnen aus Italien. Die Treffer fÃ¼r Deutschland in der Arena Ritten erzielten Alexandra Boico (2x), Charleen Poindl (2x) und Annika Stephainski. Damit belegen die deutschen U18-Frauen aktuell Platz zwei in der Tabelle, hinter der Mannschaft aus Japan.

Der morgige Freitag ist fÃ¼r die deutsche Mannschaft spielfrei – am Samstag, den 17. Januar 2026, steht dann das nÃ¤chste WM-Spiel gegen die Japanerinnen auf dem Programm. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Die Begegnung wird per Livestream Ã¼bertragen: https://iihf.tv/pages/Uk8zCadAG

Ãœbersicht #ITAGER

â€¢ TorschÃ¼tzinnen Team GER: Alexandra Boico (1./ 39.), Charleen Poindl (6./ 44.), Annika Stephainski (57.)

â€¢ SchÃ¼sse: Italien 13 â€“ Deutschland 37

â€¢ Strafminuten: Italien 4 â€“ Deutschland 8

â€¢ Starting Goalie: Tara Bach

â€¢ KapitÃ¤ninnen: Theresa Zielinski (C), Anabel Seyrer (A), Emilija Birka (A).

â€¢ Best Player Team GER: Alexandra Boico

Statistik zum Spiel #ITAGER

https://www.iihf.com/en/events/2026/ww18ia/gamecenter/playbyplay/70936/9-ita-vs-ger

Stimme zum Spiel #ITAGER

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: â€žWir sind heute gut ins Spiel gestartet und frÃ¼h in FÃ¼hrung gegangen, was uns Ruhe gegeben hat. Ãœber weite Strecken haben wir unser Spiel gut kontrolliert, auch wenn wir zwischendurch mal die ein oder andere Kontersituation zugelassen haben. Insgesamt hatten wir viel Scheibenbesitz, haben gute Entscheidungen im Spiel getroffen und uns immer wieder Chancen erarbeitet. Wir sind glÃ¼cklich Ã¼ber den heutigen Sieg. Den Tag morgen nutzen wir hauptsÃ¤chlich zur Regeneration, um uns bestmÃ¶glich auf die nÃ¤chste Aufgabe vorzubereiten.â€œ

WM-Spielplan U18-Frauen

12.01.2026 | 13:00 Uhr | Frankreich â€“ Deutschland 2:1 n.V. (0:0, 0:1,1:0, 1:0)

13.01.2026 | 13:00 Uhr | Deutschland â€“ DÃ¤nemark 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

15.01.2026 | 20:00 Uhr | Italien â€“ Deutschland 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

17.01.2026 | 16:30 Uhr | Deutschland â€“ Japan

18.01.2026 | 13:00 Uhr | Deutschland â€“ Norwegen

Bei der U18-WM auf dem Ritten wartet Italien weiter auf den ersten Sieg

Klobenstein. (PM Sportissmus) Wieder kein Erfolgserlebnis fÃ¼r die italienische Nationalmannschaft bei der IIHF U18-Weltmeisterschaft der Damen der I. Division, Gruppe A auf dem Ritten.

Am Donnerstag mussten sich die â€žAzzurrineâ€œ Deutschland klar mit 1:5 geschlagen geben und kÃ¤mpfen weiter gegen den Abstieg.

Die Situation wird nicht einfacher fÃ¼r die italienische U18-Damen-Nationalmannschaft. Auch am dritten Spieltag am Donnerstag gingen die â€žAzzurrineâ€œ als Verliererinnen vom Eis. Der deutschen Auswahl war die Byrne-Truppe klar unterlegen und verlor deshalb auch verdient mit 1:5. Nach gerade einmal 16 Sekunden brachte Alexandra Boico Deutschland in FÃ¼hrung, Charleen Poindl legte wenig spÃ¤ter das 2:0 nach (5.27). Im zweiten Spielabschnitt erzielte Boico ihren zweiten Treffer des Tages (38.08) und Italien war gefordert.

Doch auch das Schlussdrittel brachte keine Wende. Auch Poindl durfte sich gleich einmal als DoppeltorschÃ¼tzin feiern lassen (43.57) und erzielte mit dem 4:0 fÃ¼r Deutschland die Vorentscheidung. Zwar brachte Giorgia Todesco nach Assist von Olivia de Bortoli und Maddalena Bedont Italien im Powerplay wieder nÃ¤her ran (53.54), doch auch Deutschlands Ãœberzahlspiel funktionierte und so besorgte Annika Stephainski im Powerplay den 5:1-Endstand (56.24). Damit belegt Italien nun mit null Punkten alleine das Tabellenende.

Japan marschiert vorne weg

Indes ist Japan nahezu nicht mehr aufzuhalten. Die Asiatinnen schlugen im Spitzenspiel Frankreich klar und deutlich mit 5:1 und fÃ¼hren die Tabelle mit makellosen neun Punkten an. Nach nur zehn Sekunden stand es dank Nana Akimoto schon 1:0 fÃ¼r Japan, ehe Kika Terauchi das 2:0 nachlegte (8.04). Clemence Boudin verkÃ¼rzte noch im ersten Drittel (13.50), doch Japan brachte im letzten Spielabschnitt die Entscheidung herbei. Umeka Odaira (40.32), Ruka Kagaya (49.24) und Nanaho Yamaguchi (54.59) sorgten fÃ¼r klare VerhÃ¤ltnisse in einem Spiel, das Japan auch klar dominierte.

Im Nachmittagsspiel kam es zum skandinavischen Duell zwischen DÃ¤nemark und Norwegen. Hierbei holte sich DÃ¤nemark den ersten Sieg bei der U18-WM auf dem Ritten, sie gewannen im Shootout mit 4:3. In einer spannenden Partie ging Norwegen dank Linnea Knardahl mit 1:0 in FÃ¼hrung (5.03), doch DÃ¤nemark kippte durch Freya Ekberg (13.55) und Nikita Bergmann (16.58) das Ergebnis. Mille Are-Ekstrom glich kurz vor der Drittelpause aus (19.51). Im zweiten Drittel brachte Fie Puls DÃ¤nemark wieder auf die SiegerstraÃŸe (37.15), im Schlussdrittel war Norwegen aber mit dem Ausgleich durch Knardahl zur Stelle und erzwang die Overtime (55.32). Die brachte kein Tor, sodass es ins PenaltyschieÃŸen ging. Und Teresa Christensen traf als einzige SchÃ¼tzin, sodass sich DÃ¤nemark den Extrapunkt sicherte.

FÃ¼r den Freitag ist auf dem Ritten ein weiterer Trainingstag eingeplant, wo die Spielerinnen die Batterien fÃ¼r das Wochenend-Programm aufladen kÃ¶nnen. Denn am Samstag und Sonntag stehen die letzten zwei Spieltage an.

IIHF U18 Womenâ€™s World Championship Division I, Group A â€“ der Spielplan:

Samstag, 17. JÃ¤nner

13 Uhr Norwegen â€“ Frankreich

16.30 Uhr Deutschland â€“ Japan

20 Uhr Italien â€“ DÃ¤nemark

Sonntag, 18. JÃ¤nner

13 Uhr Deutschland â€“ Norwegen

16.30 Uhr Frankreich â€“ DÃ¤nemark

20 Uhr Japan â€“ Italien