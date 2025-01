U18-Frauen-WM: Auftaktsieg fÃ¼r DEB-Auswahl gegen Norwegen

München. (PM DEB) Die deutsche U18-Frauen-Nationalmannschaft hat das erste Spiel bei der 2025 IIHF-Weltmeisterschaft der Division 1A gewonnen.

Gegen Norwegen gelang der DEB-Auswahl von Bundestrainer Sebastian Jones ein 4:2-Sieg. Torschützinnen für das DEB-Team waren Liv Betten, Emilija Birka, Nerea Stellet und Anabel Seyrer.

Nach einem insgesamt ausgeglichenen ersten Abschnitt, aus dem die DEB-Auswahl mit einer 1:0-Führung herausging, legte die deutsche Mannschaft mit drei weiteren Treffen im zweiten Drittel den Grundstein für den Erfolg. Im Schlussabschnitt kamen die Norwegerinnen zwar auf zwei Tore heran, doch die DEB-Auswahl agierte über die restliche Spielzeit defensiv aufmerksam und konnte viele Schussversuche der Gegnerinnen blocken, bevor diese überhaupt bei Torhüterin Tara Bach landeten. So fuhr die DEB-Auswahl am Ende den ersten Sieg bei dieser WM ein.

Bereits morgen steht das nächste WM-Spiel für die U18-Frauen auf dem Programm. Um 12:30 Uhr heißt der Gegner Österreich.

Einen Spielbericht finden Sie auf der Website des DEB: www.deb-online.de

• Tore DEB: Liv Betten (15.), Emilija Birka (24.), Nerea Stellet (27.), Anabel Seyrer (32.)

• Schussverhältnis: Deutschland 24, Norwegen 32

• Strafen: Deutschland 2, Norwegen 10

• Starting Goalie: Tara Bach

• Kapitänin/Assistentinnen: Hanna Weichenhain (C), Antonia Thume (A), Theresa Zielinski (A)

• Bester Spielerin Team GER: Isabell Manns

Stimme zum Spiel

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Für uns ist das ein gelungener Auftakt in das Turnier. Wir sind sehr happy, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um reinzufinden in die Partie. Unsere Mannschaft hat sich dann sehr gut in das Spiel gekämpft und die Special Teams haben zu richtigen Zeit die Tore geschossen gegen eine starke norwegische Mannschaft, die körperlich sehr robust ist. Unsere Mannschaft hat einen Weg gefunden, das Spiel schnell zu halten und die Scheibe auch schnell weiterzuspielen unter Druck. Somit haben wir uns mit dem Sieg belohnt.“

Statistik zum Spiel auf der IIHF-Website:

https://www.iihf.com/en/events/2025/ww18ia/gamecenter/playbyplay/64357/2-nor-vs-ger

Turnier-Website der IIHF:

https://www.iihf.com/en/events/2025/ww18ia

WM-Spielplan U18-Frauen:

05.01.2025 | 16:00 Uhr I Norwegen – Deutschland 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

06.01.2025 | 12:30 Uhr I Deutschland – Österreich

08.01.2025 | 19:30 Uhr I Deutschland – Frankreich

10.01.2025 | 19:30 Uhr I Ungarn – Deutschland

11.01.2025 | 16:00 Uhr I Deutschland – Italien

