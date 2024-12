U18-Frauen starten mit finalem WM-Kader in Vorbereitungsphase

München. (PM DEB) In gut zwei Wochen steht für die U18-Frauen der Saisonhöhepunkt vor der Tür. Der finale Kader hierfür wurde bereits von U18-Frauen-Bundestrainer...

Der finale Kader hierfür wurde bereits von U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones und seinem Coaching-Team nominiert. Die WM-Vorbereitung des Nachwuchsteams ist in zwei Phasen unterteilt. Zum ersten Teil der Lehrgänge reist die deutsche Auswahl am Freitag, den 27. Dezember 2024, in Füssen an. Hier sind mehrere Trainingseinheiten und Meetings eingeplant. Zusätzlich steht ein Testspiel gegen NAIT Oooks, ein kanadisches Frauen-College-Team, auf dem Programm. Dieses findet am Sonntag, den 29. Dezember 2024, um 17 Uhr am Bundesstützpunkt Füssen statt. Der Lehrgang endet am Tag darauf, nach einer morgendlichen Eiseinheit.

Die zweite Phase der WM-Vorbereitung startet am Donnerstag, den 2. Januar 2025, und findet ebenfalls in Füssen statt. Am Ankunftstag steht direkt noch einmal eine Eiseinheit auf dem Programm. Für den Freitag ist ein Länderspiel gegen die Nachwuchsauswahl Italiens geplant, bevor es direkt im Anschluss mit dem Bus nach Budapest (HUN) weitergeht. Die U18-Frauen Weltmeisterschaft 2025 (Division I – Gruppe A) findet von Sonntag, den 5. bis Samstag, den 11. Januar 2025, in der ungarischen Hauptstadt statt.

Das WM-Trainerteam um Sebastian Jones komplettieren Benedikt Brückner (Assistenztrainer), Christoph Höhenleitner (Assistenztrainer), Sebastian Modes (Torwarttrainer) und Thomas Dorsch (Athletiktrainer).

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Wir starten direkt mit dem WM-Kader in unsere Lehrgänge für Budapest. Wir möchten mit der finalen Formation in Ruhe arbeiten, uns fokussieren und die Zeit nutzen, um uns gezielt vorzubereiten. Wir haben unsere Evaluierung über die Saison hinweg abgeschlossen und uns nun für die entsprechenden Spielerinnen entschieden. Wir haben bei den letzten Maßnahmen und Turnieren einige Bereiche identifiziert, bei denen wir noch Potenzial sehen, uns zu verbessern. Wir werden die Trainingseinheiten und Testspiele dafür nutzen, diese Bereiche zu optimieren, um dann bestmöglich vorbereitet bei der Weltmeisterschaft in Ungarn anzutreten.“

Spielplan WM-Vorbereitung der U18-Frauen:

29.12.2024 | 17:00 Uhr | Deutschland – NAIT Ooks

03.01.2025 | 11:00 Uhr | Deutschland – Italien

