U18-Frauen starten in WM-Vorbereitung

München. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft startet am Dienstag, den 6. Januar 2026, in ihre diesjährige WM-Vorbereitung.

Das Team um U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones wird hierfür am Bundesstützpunkt in Füssen zusammenkommen. Beim fünftägigen Vorbereitungs-Lehrgang stehen sechs Eiseinheiten, diverse Meetings und ein abschließendes Länderspiel gegen Norwegen auf dem Programm. U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones und sein Coachingteam haben für die Vorbereitungsphase und die direkt anschließende U18-Frauen-Weltmeisterschaft (Division I, Gruppe A) einen 23-köpfigen Kader nominiert: drei Torhüterinnen, acht Verteidigerinnen und zwölf Stürmerinnen. Neben Sebastian Jones komplettieren Christoph Höhenleitner (Assistenztrainer), Benedikt Brückner (Assistenztrainer), Sebastian Modes (Torwarttrainer) und Rebecca Tragl (Athletiktrainerin) das Trainerteam. Updates zu den U-Nationalmannschaften gibt es im Nachwuchsblog auf der DEB-Webseite: https://www.deb-online.de/news/deb-nachwuchs-blog-2025/

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones zur WM-Vorbereitung: „Mit unserem finalen Kader werden wir sowohl in die letzte Vorbereitungsphase als auch in die diesjährige WM starten. Die nominierten Spielerinnen haben sich über die letzten Monate herauskristallisiert und wir haben viel Vertrauen in die Mannschaft, mit der wir nun unseren Saisonhöhepunkt bestreiten werden. In Füssen werden wir die kommenden Tage dazu nutzen, zentrale Inhalte weiter zu vertiefen, Abläufe zu festigen und einzelne Aspekte gezielt zu wiederholen. Das abschließende Länderspiel gegen die Norwegerinnen dient uns als wichtige Standortbestimmung und ermöglicht es uns, noch einmal an Feinheiten zu feilen – der Fokus liegt dabei klar auf unserem eigenen Spiel.“

WM-Vorbereitungsspiel U18-Frauen

09.01.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Norwegen

Livestream/ Statistiken: https://deb-online.live/liga/damen/nationalteam-frauen-u18/

U18-Frauen WM (Division I, Gruppe A) in Italien

Am Samstag, den 10. Januar 2025, geht es für die U18-Frauen von Füssen aus direkt zum WM-Spielort ins italienische Ritten. Hier findet vom 12. bis 18. Januar 2026, die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen (Division I, Gruppe A) statt. Sechs Teams werden dabei im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ antreten – die Mannschaft, die am Ende des Turniers den ersten Platz in der Abschlusstabelle belegt, schafft den Aufstieg in die Top-Division. Die DEB-Nachwuchsauswahl wird im Laufe der WM auf Frankreich, Dänemark, Italien, Japan und Norwegen treffen – ein straffes Programm mit fünf Spielen in sieben Tagen.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones zur U18-Frauen-Weltmeisterschaft: „Wir erwarten bei der Weltmeisterschaft ein enges und intensives Turnier mit Gegnerinnen auf Augenhöhe. Entscheidend wird sein, dass wir uns über die gesamte Turnierdauer konsequent auf unseren eigenen Prozess konzentrieren und in jedem Spiel möglichst nah an unser maximales Leistungspotenzial herankommen. Wir wollen an die positive Entwicklung der vergangenen Monate anknüpfen und als laufstarke, hart arbeitende Mannschaft auftreten, die schnelles Eishockey spielt und mit viel Leidenschaft auf dem Eis steht.“

WM-Spielplan U18-Frauen

12.01.2026 | 13:00 Uhr | Frankreich – Deutschland

13.01.2026 | 13:00 Uhr | Deutschland – Dänemark

15.01.2026 | 20:00 Uhr | Italien – Deutschland

17.01.2026 | 16:30 Uhr | Deutschland – Japan

18.01.2026 | 13:00 Uhr | Deutschland – Norwegen

Statistiken: https://www.iihf.com/en/events/2026/ww18ia

Das Aufgebot

