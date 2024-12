U18-Frauen spielen 4-Nationen-Turnier in FÃ¼ssen

München. (PM DEB) Für die U18-Frauen-Nationalmannschaft geht es mit großen Schritten Richtung Weltmeisterschaft 2025 (Division I – Gruppe A). Diese findet vom Sonntag, den...

München. (PM DEB) Für die U18-Frauen-Nationalmannschaft geht es mit großen Schritten Richtung Weltmeisterschaft 2025 (Division I – Gruppe A).

Diese findet vom Sonntag, den 5. bis Samstag, den 11. Januar 2025 in Budapest (HUN) statt. Zuvor steht für das Team um U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones in der nächsten Woche noch ein 4-Nationen-Turnier im heimischen Füssen auf dem Programm. Die Gegnerinnen hierbei kommen aus der Slowakei, Ungarn und Österreich.

Die U18-Frauen finden sich am Dienstag, den 10. Dezember 2024 in Füssen zusammen und absolvieren bereits am Abend ihre erste Eis-Einheit. Nach zwei weiteren intensiven Trainingstagen startet die U18-Frauen-Nationalmannschaft am Freitag um 18 Uhr gegen die Slowakei ins Turnier. Mit Christoph Höhenleitner trifft der Honorar-Bundestrainer der U16-Frauen in Füssen zum Team und komplettiert den Coaching-Staff, der die U18-Frauen-Nationalmannschaft bis zum Abschluss der Weltmeisterschaft 2025 begleiten wird.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Nach der Auswertung der letzten Maßnahmen und ausführlichem Videostudium hat das Trainerteam den aktuellen Kader zusammengestellt. Glücklicherweise können wir nahezu aus dem Vollen schöpfen und somit mit einem starken Team in Füssen antreten. Wir werden bei diesem Lehrgang schon hinsichtlich der bevorstehenden WM an der Reihenfindung arbeiten. Weitere Themen werden unter anderem das Überzahl- und Unterzahlspiel und taktische Vorgaben sein. Wir sind mit einem Plan in die Saison gestartet, der beschreibt, in welchen Bereichen wir bei welcher Maßnahme arbeiten wollen. Unser Plan hat bis jetzt in der Umsetzung gut funktioniert, was auch daran liegt, dass die Mannschaft immer gut mitgezogen hat. Natürlich kommen wir der Weltmeisterschaft immer näher, deshalb wollen wir das 4-Nationen-Turnier in Füssen dazu nutzen, die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu machen.“

Spielplan U18-Frauen

13.12.2024 | 18:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

14.12.2024 | 16:30 Uhr | Deutschland – Ungarn

15.12.2024 | 14:30 Uhr | Deutschland – Österreich

Die Spiele werden live auf dem Streaming-Portal Red+ (www.red.sport) übertragen.

Statistiken gibt es unter: https://deb-online.live/liga/damen/nationalteam-frauen-u18/

Das Aufgebot im Überblick

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV