U18-Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich auf SaisonhÃ¶hepunkt vor I WM-Auftakt am 6. Januar gegen Kanada

München. (PM DEB) Am Samstag, den 30. Dezember 2023, ging der erste Teil der WM-Vorbereitung der U18-Frauen-Nationalmannschaft in Füssen zu Ende. Nun...

München. (PM DEB) Am Samstag, den 30. Dezember 2023, ging der erste Teil der WM-Vorbereitung der U18-Frauen-Nationalmannschaft in Füssen zu Ende.

Nun steht eine kurze Pause an, bevor das Nachwuchsteam am Dienstag, den 2. Januar 2024 erneut im Allgäu zusammenkommt. Neben verschiedenen Trainingseinheiten steht am Mittwoch, den 3. Januar, auch ein Testspiel gegen Dänemark auf dem Programm. Einen Tag später tritt die DEB-Auswahl dann die Reise nach Zug (Schweiz) an. Dort findet vom 6. bis 14. Januar die 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft statt. Hierbei trifft das deutsche Team in der Vorrunden-Gruppe A auf Kanada, Finnland und Tschechien. Die Leitung des Coaching-Teams wird sowohl in der Vorbereitungsphase, als auch während der WM, Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod übernehmen.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir hatten in der letzten Woche eine gute 4-tägige Vorbereitungsphase in Füssen, die es uns ermöglicht hat, die Spielerinnen noch einmal auf und neben dem Eis zu sehen. Wir hatten ebenfalls die Möglichkeit den Athletinnen die Teamstrukturen- und Systeme zu vermitteln. Wir freuen uns jetzt auf Teil zwei der WM-Vorbereitung, um hierbei den Teamzusammenhalt noch weiter zu festigen und unsere Identität weiterzuentwickeln. Unser Testspiel gegen Dänemark bietet noch einmal eine gute Gelegenheit, unsere Stärken auszubauen und kleine Defizite abzustellen. Alle Spielerinnen bringen eine positive Einstellung mit und arbeiten hart, sodass wir dann gut präpariert in die bevorstehende Weltmeisterschaft starten können.“

Testspiel U18-Frauen-Nationalmannschaft in Füssen

03.01.2024 | 17:00 Uhr | Deutschland – Dänemark

Weitere Informationen: https://deb-online.live/liga/damen/nationalteam-frauen-u18/

Spielplan 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft in Zug (SUI)

06.01.2024 | 20:00 Uhr | Kanada – Deutschland

07.01.2024 | 16:00 Uhr | Finnland – Deutschland

09.01.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Tschechien

Weitere Informationen: https://www.iihf.com/en/events/2024/ww18

Das DEB-Aufgebot