U18-Frauen mit Erfolgserlebnis gegen Ã–sterreich zum Abschluss des 4-Nationen-Turniers

Füssen. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft hat das 4-Nationen-Turnier in Füssen mit einem Sieg abgeschlossen.

Im Spiel gegen Österreich am Sonntagnachmittag gelang dem Team von U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones ein 1:0-Erfolg. Bereits im ersten Drittel war Annika Stephainski (6. Spielminute) für die DEB-Auswahl erfolgreich. Die beiden Torhüterinnen Tara Bach und Hannah Loist, die beide zum Einsatz kamen, blieben dabei ohne Gegentreffer. In den ersten beiden Turnierspielen hatte die U18-Frauen-Nationalmannschaft zwei knappe Niederlagen hinnehmen müssen. Zum Auftakt am Freitag lautete der Endstand 0:1 gegen die Slowakei, einen Tag später unterlag das DEB-Team den Ungarinnen mit 0:2.

Für die U18-Frauen-Nationalmannschaft steht als nächste Maßnahme die unmittelbare WM-Vorbereitung auf dem Programm. Die DEB-Auswahl kommt dafür am Freitag, den 27. Dezember 2024 in Füssen zusammen und bestreitet zwei Vorbereitungs-Länderspiele am 29. Dezember 2024 und 3. Januar 2025. Die U18-Frauen Weltmeisterschaft 2025 (Division I – Gruppe A) findet von Sonntag, den 5. bis Samstag, den 11. Januar 2025 in Budapest (HUN) statt.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones zur Maßnahme und dem Turnierverlauf: „Der Sieg zum Abschluss des Turniers war für uns als Team wichtig, nachdem wir an den beiden Tagen zuvor mit den Spiel-Ergebnissen nicht zufrieden waren. Wir haben grundsätzlich die gewünschten Fortschritte in unserer Spiel-Struktur und dem System gemacht, was sich auch an der insgesamt starken Defensivleistung festmachen lässt. In allen drei Spielen haben wir uns ein Chancenplus erarbeitet und müssen noch lernen, dass in die entsprechenden Resultate umzusetzen. Wichtig ist dabei, geduldig innerhalb des Systems zu agieren, um dann auch die Tore zu erzielen. Dennoch ziehen wir insgesamt ein positives Fazit der Maßnahme, denn in Sachen Spielkontrolle haben wir schon vieles richtig gemacht. Bei der kommenden WM-Vorbereitung werden wir verstärkt an unserer Effektivität im Offensivspiel arbeiten. Dafür sind auch die beiden Vorbereitungs-Länderspiele wichtig. Wir sind uns sicher, dass wir dann optimal für die WM im Januar aufgestellt sind.“

Spielplan U18-Frauen beim 4-Nationen-Turnier in Füssen

13.12.2024 | Deutschland – Slowakei 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

14.12.2024 | Deutschland – Ungarn 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

15.12.2024 | Deutschland – Österreich 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

