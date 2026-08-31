U18-Frauen mit drei Siegen und Turniererfolg in Ungarn

München. (PM DEB) Mit drei Siegen aus drei Spielen hat die U18-Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) das 4-Nationen-Turnier im ungarischen Győr für sich entschieden.

Für die Mannschaft von U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones war es nach einem Trainingslehrgang im Juli am Bundesstützpunkt in Füssen die zweite Maßnahme der neuen Spielzeit und der erste internationale Vergleich der Saison 2026/2027. Neben der DEB-Auswahl nahmen die Nationalmannschaften Österreichs, Italiens und des Gastgebers Ungarn an dem Turnier teil.

Den Auftakt gegen Österreich entschied die deutsche Mannschaft mit 2:1 für sich. Nach einer 1:0-Führung nach dem ersten Drittel blieb es im Mitteldrittel torlos, ehe im Schlussabschnitt auf beiden Seiten je ein Treffer fiel. Im zweiten Spiel gegen Italien zeigte sich die U18-Frauen-Auswahl über alle drei Drittel hinweg treffsicher und gewann deutlich mit 14:0. Auch die abschließende Partie gegen Gastgeber Ungarn gestaltete die deutsche Mannschaft klar: Mit Toren in allen drei Dritteln setzte sich die DEB-Auswahl mit 4:0 durch und beendete das Turnier damit ungeschlagen.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Die Mannschaft hat sich in allen drei Spielen läuferisch stark präsentiert und hat über 60 Minuten ein druckvolles Spiel aufrechterhalten. Auch abseits des Eises haben wir gute Fortschritte gemacht. Die Mannschaft hat auch hier jederzeit voll mitgezogen und die Vorgaben in den Spielen sehr gut umgesetzt. Wir freuen uns über den Turniersieg, wollen die Ergebnisse aber auch nicht überbewerten. Die Art und Weise unseres Auftritts ist entscheidend, und damit waren wir sehr zufrieden angesichts des frühen Saisonzeitpunkts.“

Turnier in Győr (HUN) / Länderspiele U18-Frauen-Nationalmannschaft

27.08.2026 | Deutschland – Österreich 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

28.08.2026 | Italien – Deutschland 0:14 (0:4, 0:5, 0:5)

29.08.2026 | Deutschland – Ungarn 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

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