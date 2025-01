U18-Frauen machen sich auf den Weg zur WM nach Ungarn

München. (PM DEB) Mit einem Sieg gegen Italien im Gepäck hat sich die U18-Frauen-Nationalmannschaft am heutigen Nachmittag auf den Weg zur WM nach Ungarn gemacht.

Die Ankunft in Budapest ist für heute Nacht um 1 Uhr geplant. Für den morgigen Samstag steht dann noch eine Eiseinheit auf dem Programm, bevor für unsere DEB-Nachwuchsauswahl am Sonntag, den 5. Januar 2025, die Auftaktpartie gegen Norwegen ansteht.

WM-Vorbereitung in Füssen

Mit dem heutigen 1:0-Erfolg über Italien schließen die U18-Frauen ihre zweiteilige WM-Vorbereitung in Füssen ab. Bereits im ersten Teil des Lehrgangs absolvierte das Team um U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones ein Testspiel. Die Gegnerinnen am Freitag, den 27. Dezember 2024 waren NAIT Oooks, ein kanadisches Frauen-College-Team. Hierbei unterlag die deutsche Nachwuchsauswahl denkbar knapp mit 2:3 in der Verlängerung. Ein vorab festgelegtes zusätzliches Penaltyschießen führte letztlich zu einem inoffiziellen 3:3-Unentschieden. Weitere On- und Off-Eistrainings und Meetings komplettierten die WM-Vorbereitung am Bundesstützpunkt im Ostallgäu.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones über die WM-Vorbereitung: „Wir hatten zwischen den Jahren wirklich gute Trainingstage, mit einem guten Spiel gegen sehr gute Gegnerinnen aus Kanada. Wir haben auf jeden Fall, so wie wir uns das auch erhofft hatten, in diesem Zeitraum noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben die Zeit genutzt an einigen Details unseres Spiels zu arbeiten. Wir haben die Vorbereitung heute mit einem Sieg gegen Italien abschließen können und freuen uns jetzt darauf, dass es bald losgeht. Das ist das, worauf wir seit Juli zusammen hingearbeitet haben. Wir freuen uns und sind bereit für die WM.“

Ergebnisse WM-Vorbereitung der U18-Frauen:

29.12.2024 | Deutschland – NAIT Ooks 2:3 n.V. (Tore: H. Weichenhain, A. Seyrer)

03.01.2025 | Deutschland – Italien 1:0 (Tor: C. Poindl)

U18-Frauen-Weltmeisterschaft in Budapest (HUN)

Die U18-Frauen Weltmeisterschaft 2025 (Division I – Gruppe A) findet von Sonntag, den 5. bis Samstag, den 11. Januar 2025, in der ungarischen Hauptstadt statt. In Budapest gilt es für die deutsche Nachwuchsauswahl fünf Spiele in sieben Tagen zu absolvieren. Die Mannschaft um U18-Bundestrainer Sebastian Jones wird auf die Teams aus Norwegen, Österreich, Frankreich, Ungarn und Italien treffen. Los geht es für das DEB-Team am Sonntag, den 5. Januar 2025 um 16 Uhr, gegen die Norwegerinnen. Die Tabellenersten nach Abschluss aller Partien, dürfen sich über den Aufstieg in die Top Division freuen.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones über die anstehende Weltmeisterschaft: „Wir erwarten ein enges Turnier. Wir haben über die Saison hinweg einige unserer Gegnerinnen gesehen, und wissen, dass wir mit einzelnen Teams auf Augenhöhe sind. Bei solchen Spielen kann dann auch die jeweilige Tagesform entscheidend sein. Es ist ein besonderes Turnier mit einem besonderen Modus, das sorgt definitiv für Spannung. Wir sind guter Dinge. Wir haben über die letzten Monate einen guten Prozess eingeleitet, auf den wir uns vor Ort fokussieren werden.“

WM-Spielplan U18-Frauen:

05.01.2025 | 16:00 Uhr I Norwegen – Deutschland

06.01.2025 | 12:30 Uhr I Deutschland – Österreich

08.01.2025 | 19:30 Uhr I Deutschland – Frankreich

10.01.2025 | 19:30 Uhr I Ungarn – Deutschland

11.01.2025 | 16:00 Uhr I Deutschland – Italien

Statistiken: https://www.iihf.com/en/events/2025/ww18ia

