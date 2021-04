U18-Bundestrainer Steffen Ziesche beruft 25 Spieler in den WM-Kader

München. (PM DEB) Die U18-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. tritt am heutigen Montag mit einem 25-köpfigen Aufgebot die Reise in die USA zur IIHF-U18-WM...

München. (PM DEB) Die U18-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. tritt am heutigen Montag mit einem 25-köpfigen Aufgebot die Reise in die USA zur IIHF-U18-WM an.

Zum DEB-Kader zählen drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer. Vom 26. bis 30. April kämpft das Team von U18-Bundestrainer Steffen Ziesche in der Vorrundengruppe B in Frisco/Texas gemeinsam mit Finnland, Russland, Tschechien und der USA um den Einzug ins Viertelfinale. Vor dem WM-Start hat die DEB-Auswahl am 24. April (18.00 Uhr Ortszeit/1.00 Uhr MESZ) noch die Gelegenheit zu einem Leistungsvergleich gegen Lettland.

In den vergangenen Tagen hat die DEB-Nachwuchsauswahl in der letzten Vorbereitungsphase in Deutschland viel im taktischen Bereich gearbeitet. Nach der Ankunft im US-Bundesstaat Texas am Dienstag steht für die U18-Nationalmannschaft zunächst eine zweitägige Quarantäne auf dem Plan, bevor es dann für das Team erstmals auf das Eis geht, um sich bis zum WM-Auftakt dem Feinschliff zu widmen. Die Nachwuchs-Nationalspieler starten am Montag in einer Woche um 16.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) mit dem Spiel gegen die tschechische Auswahl in das Turnier.

U18-Bundestrainer Steffen Ziesche: „Die Jungs sind selbstverständlich aufgeregt und voller Vorfreude auf die WM. Wir hoffen natürlich schnell aus der Quarantäne zu kommen und bis zum Start gesund zu bleiben. Der Teamgeist ist enorm und so möchten wir auch als geschlossene Einheit auftreten und uns im Turnier präsentieren. Natürlich sind sehr starke Teams in der Gruppe vertreten, aber unser Fokus liegt vollends auf der ersten Partie. Wir möchten mit einem Sieg starten und uns die ersten drei Punkte sichern.“

IIHF-U18-WM-Spielplan:

Tschechien – Deutschland (26. April 2021 um 16.00 Uhr/23.00 Uhr MESZ; Comercia Center)

Deutschland – USA (27. April 2021 um 20.00 Uhr/3.00 Uhr MESZ in der Nacht zum 28. April; Comercia Center)

Deutschland – Russland (29. April 2021 um 16.00 Uhr/23.00 Uhr MESZ; Comercia Center)

Finnland – Deutschland (30. April 2021 um 20.00 Uhr/3.00 Uhr MESZ in der Nacht zum 1. Mai; Comercia Center)