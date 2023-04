U18 Bundestrainer Alexander DÃ¼ck: â€žWir denken in Richtung Viertelfinaleâ€œ

Bonn. (PM MagentaSport) Live und kostenlos bei MagentaSport – am Freitag startet die U18 WM in der Schweiz mit Deutschland gegen Kanada. Alexander Dück,...

Bonn. (PM MagentaSport) Live und kostenlos bei MagentaSport – am Freitag startet die U18 WM in der Schweiz mit Deutschland gegen Kanada.

Alexander Dück, U18-Bundestrainer, hat mit MagentaSport über die sportlichen Themen zu U18 WM in der Schweiz gesprochen. Ist der Einzug der Frauen ins Viertelfinale als ein mögliches Vorbild für das Turnier seiner Mannschaft: „Definitiv! Sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben ihr Mindestziel erreicht. Wir werden uns ein Beispiel an ihnen nehmen.“

Dück über die Baustellen seiner Mannschaft: „Erstmal müssen sich alle zusammenfinden. Die kommen alle aus verschiedenen Mannschaften. Es sind auch 16, 17-jährige Spieler, die noch nicht so lange im Geschäft dabei sind. Da wird die ein oder andere Sache schwerfallen. Das wird die größte Baustelle: direkt eine Einheit aufs Eis zu bringen, die gleich denken und dasselbe Ziel haben. Das gilt es zu richten.“

Über die Zielsetzung der deutschen U18-Nationalmannschaft für die WM: „Unser Ziel ist es, in Richtung Viertelfinale zu denken. Egal, in welcher Sportart oder im Leben, wenn man sich mit dem Minimum zufriedengibt und nur Minimalziele setzt, ist man nicht in der Lage, etwas Großes zu erreichen.“

Über den Vergleich des Niveaus zum letzten U18-Jahrgang: „Man kann das nicht direkt vergleichen, aber global kann man ein paar Sachen sehen. Wir hatten letztes Jahr in der Spitze sehr gute Spieler. Julian Lutz ist zum Beispiel in der 2. Runde gedrafted worden. Das haben wir dieses Jahr nicht. Meiner Meinung sind wir aber dieses Jahr in der Breite besser aufgestellt als in der Spitze. Das sollte man auch nicht unterschätzten. Wir sind schließlich im Mannschaftssport.“

Ob eine geschlossene Mannschaftsleistung die größte Stärke sein muss, um in der Gruppe zu bestehen: „Definitiv! Das sind Tugenden, die uns als Deutschland ausmachen. Kampfgeist, mit Herz jeden Schuss blocken, bis zum Schluss jeden Check nehmen. Wir müssen über 60 Minuten arbeiten, um zum Erfolg zu kommen. Das ist auch unser Ziel, dass wir durch die Bank bis zum letzten Spieler brennt und mit dem Herz dabei ist.“

