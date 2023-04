U18-Bundestrainer Alexander Dück nominiert finales Aufgebot für Junioren-WM

München. (PM DEB) Das finale Aufgebot der deutschen U18-Nationalmannchaft für die 2023 IIHF-Junioren-Weltmeisterschaft in Basel und Ajoie, Schweiz, steht fest. Insgesamt 24 Spieler (drei...

München. (PM DEB) Das finale Aufgebot der deutschen U18-Nationalmannchaft für die 2023 IIHF-Junioren-Weltmeisterschaft in Basel und Ajoie, Schweiz, steht fest.

Insgesamt 24 Spieler (drei Torhüter, acht Verteidiger, 13 Stürmer) schafften es in die finale Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes e. V. (DEB) und wurden seitens des U18-Bundestrainers Alexander Dück für die Nachwuchsweltmeisterschaft in der Schweiz nominiert.

Edwin Tropmann (Kölner EC) wurde seitens des Teams zum Kapitän der deutschen U18-Mannschaft ausgewählt. Lua Niehus (Jungadler Mannheim) und Julius Sumpf (Red Bull Hockey Juniors) werden ihm als Assistenten zur Seite stehen.

Am gestrigen Montagnachmittag absolvierte das deutsche U18-Team ihre letztes von drei Testspielen gegen Lettland. Hier zeigte sich die DEB-Auswahl über weite Strecken der Begegnung stark und konnte sogar zweimal durch die Tore von Norwin Panocha (4.) und Linus Brandl (29.) in Führung gehen. Am Ende sicherte sich Lettland jedoch mit einem 5:4 den Sieg durch den Powerplaytreffer Kristers Ansons in der 59. Minute.

Nach den nun zwei intensiven Vorbereitungsphasen sowie drei Testspielen gegen die Schweiz und Lettland befindet sich die deutsche U18-Nationalmannschaft bereits in Ajoie. Im Turnierverlauf der Vorrundengruppe A trifft die DEB-Nachwuchsauswahl ab dem 21. April 2021 auf Kanada (14:30 Uhr), Tschechien (22.04. / 17:00 Uhr), Slowakei (24.04. / 18:30 Uhr) und Schweden (25.04. / 14:30 Uhr).

U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Wir haben in der vergangenen Woche noch einmal an unseren Strukturen gearbeitet. Die Leistung auf dem Eis waren gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das auch ins Spiel übertragen können. Wir haben uns im letzten Testspiel noch etwas schwer getan unsere Vorgaben in der Praxis umzusetzen. Für die Weltmeisterschaft müssen wir verstehen, dass wir in jedem Spiel einen kühlen Kopf bewahren und wir stets bereit sind, dass was wir gemeinsam erlernt haben auch umzusetzen und auch konstant zu bleiben. Jedes Spiel ist eine Möglichkeit, sich zu verbessern und zu zeigen.“

Der Spielplan der deutschen U18-Nationalmannschaft

08.04.2023 | 17:00 | Testspiel | Schweiz – Deutschland 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

09.04.2023 | 12:00 | Testspiel | Schweiz – Deutschland 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

17.04.2023 | 17:30 | Testspiel | Deutschland – Lettland 4:5 (2:2, 1:1, 1:2)

21.04.2023 | 14:30 | Kanada – Deutschland

22.04.2023 | 17:00 | Deutschland – Tschechien

24.04.2023 | 18:30 | Deutschland – Slowakei

25.04.2023 | 14:30 | Schweden – Deutschland

MagentaSport zeigt alle deutschen Partien sowie das Finale der IIHF-U18-Weltmeisterschaft 2023 in der Schweiz live und kostenlos.

Das Aufgebot der DEB U18 Nationalmannschaft

