U18-Bundestrainer Alexander DÃ¼ck nominiert erstes Aufgebot fÃ¼r WM-Vorbereitungsphase

München. (PM DEB) Die deutsche U18-Nationalmannschaft bestreitet vom 01. bis 18. April 2023 in Füssen die Vorbereitungsphase zur bevorstehenden 2023 IIHF-U18-Weltmeisterschaft (20. bis 30. April 2023 in Basel und Ajoie, Schweiz).

Hierfür nominierte U18-Bundestrainer Alexander Dück drei Torhüter, zwölf Verteidiger und 20 Stürmer.

Die erste Phase der Vorbereitung mit insgesamt sechs Trainingseinheiten sowie drei Testspielen gegen den EV Füssen (06.04. / 17:30 Uhr) und das Schweizer Junioren-Team (08.04. / 17:00 Uhr und 09.04. / 12:00 Uhr) absolviert die DEB-Nachwuchsauswahl von Samstag, den 01. April, bis einschließlich Sonntag, den 09. April, in Füssen sowie in Cham, Schweiz. Anschließend wird durch das Trainerteam, mit Blick auf die von der DNL-Finalserie hinzustoßenden Spielern, eine erste Kürzung des Kaders vorgenommen. Der endgültige Kader für die Junioren-Weltmeisterschaft steht dann nach der zweiten Vorbereitungsphase, am 17. April 2023 fest.

Im Trainerteam setzt U18-Bundestrainer Alexander Dück in der Vorbereitung als auch während des Turniers in der Schweiz auf die Unterstützung von Danny Albrecht (ESC Moskitos Essen), Gerhard Unterluggauer (Starbulls Rosenheim U20), Spencer Eckhardt (EV Lindau) sowie Patrick Buzás und Jörg Bednarzyk.

Am 18. April 2023 tritt das deutsche Nachwuchsteam dann die gemeinsame Reise in die Schweiz an, um hier die finalen Trainingsmaßnahmen zu absolvieren. Den Auftakt der Junioren-WM bildet für das deutsche Team die Partie gegen Kanada (21.04. / 14:30 Uhr). Im weiteren Turnierverlauf der Gruppe A stehen ebenso Aufeinandertreffen mit Tschechien (22.04. / 17:00 Uhr), der Slowakei (24.04. / 18:30 Uhr) sowie Schweden (25.04. / 14:30 Uhr) auf dem Programm.

U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Jeder der Spieler hat bislang deutlich gezeigt, dass er bereit ist mit Leidenschaft für Deutschland zu spielen. Es ist wichtig für jeden einzelnen zu verstehen, dass wir nur gemeinsam als Mannschaft eine Chance haben, die bevorstehenden Aufgaben zu meistern. Wir werden unser Hauptaugenmerk neben dem Spiel in der defensiven Zone auch dem Aufbau unter Druck widmen und wollen das Spiel in der Offensive mitgestalten. Es wird uns auch einige Tage ein Sportpsychologe begleiten, um uns als Team zu unterstützen und bestmöglich vorzubereiten.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die U18-Weltmeisterschaft ist der erste wirklich große Gradmesser für einen Jahrgang auf internationaler Bühne. Es wird für uns eine große Herausforderung und natürlich haben wir das Ziel hier den Klassenerhalt zu sichern.“

MagentaSport zeigt alle deutschen Partien sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale der IIHF-U18-Weltmeisterschaft 2023 in der Schweiz live und kostenlos.

Der Spielplan der deutschen U18-Nationalmannschaft

06.04.2023 | 17:30 | Testspiel | Deutschland – EV Füssen

08.04.2023 | 17:00 | Testspiel | Deutschland – Schweiz

09.04.2023 | 12:00 | Testspiel | Schweiz – Deutschland

21.04.2023 | 14:30 | Kanada – Deutschland

22.04.2023 | 17:00 | Deutschland – Tschechien

24.04.2023 | 18:30 | Deutschland – Slowakei

25.04.2023 | 14:30 | Schweden – Deutschland

Das Aufgebot





