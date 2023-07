U18-Aufgebot fÃ¼r Hlinka-Gretzky Cup

Artikel anhören Zürich. (PM SIHF) Vom 31. Juli bis 5. August 2023 findet in Breclav (Tschechien) und Trencin (Slowakei) der Hlinka-Gretzky Cup statt. Die...

Zürich. (PM SIHF) Vom 31. Juli bis 5. August 2023 findet in Breclav (Tschechien) und Trencin (Slowakei) der Hlinka-Gretzky Cup statt.

Die Schweizer U18-Nationalmannschaft hat sich in den letzten Tagen in Davos intensiv auf dieses Turnier vorbereitet.

Der Hlinka-Gretzky Cup ist neben der Weltmeisterschaft das wichtigste Nachwuchsturnier für die U18-Spieler. Head Coach Patrick Schöb hat zwei Torhüter, sieben Verteidiger und dreizehn Stürmer aufgeboten. Die Schweiz spielt zusammen mit der Slowakei, Kanada und Finnland in der Gruppe B, welche ihre Partien im slowakischen Trencin austrägt. In der Gruppe A spielen die USA, Deutschland, Tschechien und Schweden.

Fast die gesamte ehemalige U17 mit dabei

Im ersten Gruppenspiel trifft die Schweiz am 31. Juli um 19 Uhr auf die Slowakei, am 1. August um 15.30 Uhr spielen die Eisgenossen gegen Finnland und den Abschluss der Qualifikation bildet das Spiel vom 2. August um 15.30 Uhr gegen Kanada. Die Playoff- und Finalspiele werden am 4. und 5. August ausgetragen. Der grösste Teil der Mannschaft spielte Ende Januar 2023 bereits als U17 beim European Youth Olympic Festival EYOF in Italien zusammen, als die Schweiz im Final gegen Lettland die Goldmedaille holte. Im Vergleich zu damals sind nur gerade Phileas Lachat, Lenny Giger und Paul Mottard neu mit dabei.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (2): Kirsch Christian (EV Zug), Lachat Phileas (EHC Biel-Bienne)

Verteidiger (7): Blessing Niklas (EHC Biel-Bienne), Geisser Mischa (EV Zug), Kurt Joel (EHC Biel-Bienne), Meier Gian (GCK/ZSC Lions), Muggli Leon (EV Zug), Sansonnens Basile (Fribourg-Gottéron), Ustinkov Daniil (GCK/ZSC Lions)

Stürmer (13): Antenen Robin Nico (EV Zug), Bosson David (GCK/ZSC Lions), Cattin Nolan (EHC Biel-Bienne), Forget Jordan (Lausanne HC), Giger Lenny (Rögle BK / SWE), Grossniklaus Joel (SCL Tigers), Körbler Kimi (HC Davos), Mottard Paul (EHC Biel-Bienne), Ponzetto Yannik (GCK/ZSC Lions), Reber Jamiro (HV71 / SWE), Tarchini Noé (EHC Biel-Bienne), Wehrli Nils (EV Zug), Wey Loris (EV Zug)

