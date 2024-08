U17-Nationalmannschaft reist zum 5-Nationen-Turnier in die Slowakei

München. (PM DEB) Die deutsche U17-Nationalmannschaft bereitet sich auf ihr erstes großes internationales Turnier der Saison vor. Vom 14. bis zum 18. August 2024...

München. (PM DEB) Die deutsche U17-Nationalmannschaft bereitet sich auf ihr erstes großes internationales Turnier der Saison vor. Vom 14. bis zum 18. August 2024 wird das Team unter der Leitung von Honorar-Bundestrainer Philip Kipp am 5-Nationen-Turnier in Piestany, Slowakei, teilnehmen.

Hierfür wurden seitens des Trainerteams insgesamt 23 Spieler (drei Torhüter, sieben Verteidiger, 13 Stürmer) nominiert.

Die Mannschaft wird am kommenden Montagabend, 12. August 2024, in Piestany eintreffen und bereits am darauffolgenden Tag mit intensiven Trainingseinheiten beginnen, um sich optimal auf die bevorstehenden Länderspiele vorzubereiten. Im Rahmen des internationalen Turniers wird die deutsche U17-Nationalmannschaft in vier Begegnungen auf die Slowakei (14.08. / 17:30 Uhr), die USA (15.08. / 13:30 Uhr), Tschechien (16.08. / 17:30 Uhr) sowie die Schweiz (18.08. / 11 Uhr) treffen.

Der Spielplan der U17-Nationalmannschaft:

14.08.2024 | 17:30 Uhr | Slowakei – Deutschland

15.08.2024 | 13:30 Uhr | Deutschland – USA

16.08.2024 | 17:30 Uhr | Tschechien – Deutschland

18.08.2024 | 11:00 Uhr | Schweiz – Deutschland

Das Aufgebot in der Übersicht