U17 DNL: Jungadler Mannheim und KÃ¶lner Junghaie im Finale

München. (PM DEB) Die Jungadler Mannheim und die Kölner Junghaie schaffen den Sprung ins Playoff-Finale der Deutschen U17-Nachwuchsliga (DNL). Das Team aus Mannheim setzte...

München. (PM DEB) Die Jungadler Mannheim und die Kölner Junghaie schaffen den Sprung ins Playoff-Finale der Deutschen U17-Nachwuchsliga (DNL).

Das Team aus Mannheim setzte sich in seiner Halbfinalserie gegen den Iserlohner EC durch. Die Junghaie hatten es in ihrer Vorschlussrunde mit dem ESC Dresden zu tun. Beide Finalisten konnten sich in ihrer jeweiligen Best-of-Five Serie mit einem Sweep durchsetzen.

Durch die bessere Platzierung in der U17-Meisterrunde, dürfen die Jungadler Mannheim ihre erste Partie der Finalrunde in der heimischen Arena bestreiten. Anschließend wechselt das Heimrecht bei jedem Spiel.

Die Finalserie startet am Samstag, den 13. April 2024 und wird ebenfalls im Modus Best-of-Five ausgetragen. Der neue Deutsche U17-Meister der Saison 2023/24 wird dann spätestens am Dienstag, den 23. April 2024 feststehen.

Spielplan U17 DNL Playoff-Finale

13.04.2024 | tbd. | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie

14.04.2024 | tbd. | Kölner Junghaie – Jungadler Mannheim

20.04.2024 | tbd. | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie

21.04.2024 | tbd. | Kölner Junghaie – Jungadler Mannheim

23.04.2024 | tbd. | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie

Alle Spielpläne, Ergebnisse sowie Livestreams zu den Partien gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u17/?divisionId=14412