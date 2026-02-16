U17 der Lausitzer Jungfüchse sichert sich eindrucksvoll den Klassenerhalt / Jungfüchse planen Neuaufstellung einer U20-DNL-Mannschaft

Weißwasser. (PM Füchse) Großer Erfolg für den Nachwuchs der Lausitzer Jungfüchse: Die U17-Mannschaft sicherte sich am vergangenen Wochenende mit zwei wichtigen Siegen gegen den ETC Crimmitschau vorzeitig den Klassenerhalt in der Division 1 Nord und wird somit auch in der kommenden Saison in Deutschlands höchster Nachwuchsspielklasse antreten.

Nachdem der direkte Klassenerhalt in der Vorrunde nur denkbar knapp verpasst wurde, zeigte das Team bereits dort sein großes Potenzial. Mit Siegen gegen renommierte Top-Nachwuchsstandorte wie Düsseldorfer EG und Iserlohn Young Roosters bewiesen die Jungfüchse früh, dass sie sportlich absolut konkurrenzfähig sind.

In der anschließenden Qualifikationsrunde Nord musste sich die Mannschaft in insgesamt 20 Spielen erneut beweisen, und tat dies in beeindruckender Manier. Mit 17 Siegen aus 18 Partien steht das Team bereits zwei Spieltage vor Saisonende souverän an der Tabellenspitze und damit vorzeitig als Division-1-Team für die kommende Spielzeit fest.

Auch ein Blick auf die Statistik unterstreicht die Dominanz der Jungfüchse in der Qualifikationsrunde:

Mit einer Überzahlquote von starken 28,8 Prozent sowie einer herausragenden Unterzahlquote von 94,3 Prozent stellt die U17 jeweils den Ligabestwert. Darüber hinaus agiert das Team äußerst diszipliniert, mit lediglich 9,4 Strafminuten pro Spiel sind die Jungfüchse die fairste Mannschaft der Liga.

Der vorzeitige Klassenerhalt ist das Ergebnis harter Arbeit, mannschaftlicher Geschlossenheit und einer kontinuierlichen Nachwuchsarbeit beim Eissport Weißwasser e.V. Die sportliche Entwicklung der Spieler sowie die geschlossene Teamleistung machen große Hoffnung für die kommende Saison.

Auch die weiteren Altersklassen der Jungfüchse waren am vergangenen Wochenende erfolgreich:

U11 | Samstag

Adler Berlin vs. Lausitzer Jungfüchse 7:23

Young Dragons Erfurt vs. Lausitzer Jungfüchse 1:22

U13 | Samstag

Lausitzer Jungfüchse vs. Adler Berlin 9:2

U15 | Samstag & Sonntag

Young Grizzlys Wolfsburg vs. Lausitzer Jungfüchse 3:7

Young Grizzlys Wolfsburg vs. Lausitzer Jungfüchse 2:13

U17 | Samstag & Sonntag

ETC Crimmitschau vs. Lausitzer Jungfüchse 1:10

Lausitzer Jungfüchse vs. ETC Crimmitschau 2:6

Bilder: Lisamarie Wirtz

Jungfüchse planen Neuaufstellung einer U20-DNL-Mannschaft

Große Chance für den Nachwuchs: Lausitzer Jungfüchse planen Neuaufstellung einer U20-DNL-Mannschaft in Weißwasser ab der kommenden Saison 2026/2027.

Die Lausitzer Jungfüchse stehen vor einem bedeutenden Schritt für die Zukunft ihres Nachwuchsbereichs: Für die kommende Saison ist die Neuaufstellung einer U20-Mannschaft in der DNL 3 geplant. Der entsprechende Antrag an den Deutschen Eishockeybund (DEB) wurde fristgerecht eingereicht. Damit eröffnet sich für den Verein die große Chance, den Nachwuchsbereich wieder zu vervollständigen und jungen Sportlern in Weißwasser eine klare sportliche Perspektive von der Laufschule, über die U17 hinaus bis zur U20 zu bieten.

In den vergangenen Jahren war der Übergang nach der U17 für viele Talente mit Unsicherheit verbunden. So war es oft unumgänglich, dass viele Sportler bereits in diesem jungen Alter gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen oder sogar ganz mit dem Eishockey aufzuhören. Mit der geplanten U20-DNL-Mannschaft soll diese Lücke nun geschlossen werden. Ziel ist es, den Jugendlichen nicht nur eine sportliche Heimat zu geben, sondern ihnen auch weiterhin leistungsorientiertes Eishockey auf hohem Niveau zu ermöglichen, direkt vor Ort, in ihrer Region und ihrem Verein.

Die Voraussetzungen für dieses Vorhaben sind sportlich derzeit besonders günstig. Die aktuellen Jahrgänge sind sowohl quantitativ als auch qualitativ stark aufgestellt und bilden eine solide Basis für eine konkurrenzfähige U20-Mannschaft. Zudem verzeichnet der Eishockeystandort Weißwasser zunehmend Zulauf von auswärtigen Sportlern, die die kontinuierlich gute Nachwuchsarbeit, die professionellen Strukturen und das sportliche Umfeld bei den Lausitzer Jungfüchsen schätzen.

In dieser Saison besteht eine realistische Chance, den Schritt in die DNL erfolgreich zu gehen und sich langfristig wieder auf nationaler Ebene zu etablieren. Für viele Spieler wäre dies ein entscheidender Meilenstein auf ihrem Weg im Leistungssport und zugleich ein starkes Signal für den Eishockeystandort Weißwasser.

Die Neuaufstellung einer U20-DNL-Mannschaft stellt die Lausitzer Jungfüchse vor zusätzliche Aufgaben. Reisekosten, Trainerstab, Organisation sowie infrastrukturelle Rahmenbedingungen erfordern einen deutlich höheren Aufwand als bisher.

„Uns ist bewusst, dass der Aufbau einer U20 eine große Herausforderung darstellt. Gleichzeitig bietet sich für den Standort Weißwasser eine einmalige Chance. Ich bin mir sicher, dass wir diese Herausforderung gemeinsam mit dem EHC Lausitzer Füchse meistern können. Die positive Entwicklung der U17 in der höchsten deutschen Spielklasse zeigt deutlich, welches Potenzial vorhanden ist. Um dieses nachhaltig zu sichern, braucht es eine klare Perspektive mit einer U20 – sowohl zur Bindung eigener Talente als auch zur Steigerung der Attraktivität für Spieler von außerhalb. Ohne ein U20-Team ist eine langfristige, professionelle und leistungsorientierte Nachwuchsarbeit am Standort nicht mehr möglich.“ so Bernard Stefan, Vorstandsvorsitzender.

„Es geht nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern um Perspektiven für unsere Jugendlichen“, betont der Eissport Weißwasser e.V. „Wir wollen jungen Spielern zeigen, dass sie in Weißwasser einen Weg haben, auch nach der U17. Dafür sind wir bereit, viel zu investieren, wissen aber auch, dass wir diese Aufgabe nur gemeinsam mit Partnern, Unterstützern und der Region stemmen können.“ so Marius Stöber, Trainer U17.

Mit der geplanten U20-DNL-Mannschaft setzen die Lausitzer Jungfüchse ein klares Zeichen: für konsequente Nachwuchsförderung, für nachhaltige Vereinsarbeit und für den Glauben an den eigenen Weg.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027