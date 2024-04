U17 der Junghaie kÃ¤mpft um die Deutsche Meisterschaft

Köln. (PM Junghaie) Für die U17 der Kölner Junghaie steht in den kommenden Tagen das Finale um die Deutsche Meisterschaft an. Gegen die Jungadler...

Köln. (PM Junghaie) Für die U17 der Kölner Junghaie steht in den kommenden Tagen das Finale um die Deutsche Meisterschaft an.

Gegen die Jungadler Mannheim geht es um nicht weniger als die Auszeichnung zur besten U17-Mannschaft des Landes. Erstmals wird im Bereich der U17 in einem Finale die beste deutsche Mannschaft gesucht.

Am Wochenende stehen in der „best of five“-Serie die ersten beiden Spiele an. Wer also zuerst drei Spiele der Serie gewinnt, darf sich über den Titel „Deutscher Meister“ freuen. Samstag startet die U17 mit Spiel 1 in Mannheim, ehe am Sonntag den 14.04.2024 um 16:00 Uhr Spiel 2 im heimischen Haie-Zentrum ansteht.

Die Termine im Überblick:

Finale, Spiel 1:

Samstag 13. April 2024, Jungadler vs. Junghaie, 15:00 Uhr, Mannheim

Finale, Spiel 2:

Sonntag 14. April 2024, Junghaie vs. Jungadler, 16:00 Uhr, Haie-Zentrum, Köln

Finale, Spiel 3:

Samstag 20. April 2024, Jungadler vs. Junghaie, 15:00 Uhr, Mannheim

Finale, Spiel 4*:

Sonntag 21. April 2024, Junghaie vs. Jungadler, 14:00 Uhr, Haie-Zentrum, Köln

Finale, Spiel 5*:

Dienstag 23. April 2024, Jungadler vs. Junghaie, 19:00 Uhr, Mannheim

Der Eintritt zu den Heimspielen im Haie-Zentrum an der Gummersbacher Straße 4 in Köln-Deutz beträgt 8,00€ für Vollzahler. Kinder unter 16 Jahren erhalten einen vergünstigten Eintritt von 5,00€. Tickets gibt es nur an den Tageskassen vor Ort.

U17-Cheftrainer Jannik Melzer freut sich auf die Partien gegen die Jungadler Mannheim: „Nach knapp einem Jahr harter und aufopferungsvoller Arbeit der Jungs, steht für uns nun das absolute Highlight der Saison bevor. Wir hatten als Mannschaft Höhen und Tiefen im Verlauf der Saison, was im Sport immer dazu gehört. Die Jungs haben es jedoch geschafft, bis hierhin alle Hürden als Team zu meistern. Wir gehen mit großer Vorfreude in die Serie und erwarten hart umkämpfte Duelle mit den Jungadlern. Es wird auf die Kleinigkeiten ankommen. Wir sind bereit, diese abzurufen.“