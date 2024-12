U16- und U18-MÃ¤nner spielen 5-Nationen-Turniere zwischen den Jahren

München. (PM DEB) Während die U20-Nationalmannschaft, am Donnerstag, den 26. Dezember 2024, im kanadischen Ottawa in die Junioren-Weltmeisterschaft startet, sind parallel zwei weitere DEB-Nachwuchsauswahlen...

München. (PM DEB) Während die U20-Nationalmannschaft, am Donnerstag, den 26. Dezember 2024, im kanadischen Ottawa in die Junioren-Weltmeisterschaft startet, sind parallel zwei weitere DEB-Nachwuchsauswahlen unterwegs.

Die U16-Männer reisen zu einem 5-Nationen-Turnier ins tschechische Chomutov, das Team um U18-Bundestrainer Patrick Reimer wird beim 5-Nationen-Turnier in Zuchwil (SUI) antreten.

Die WM-Spiele der deutschen U20-Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

U16-Männer spielen 5-Nationen-Turnier in Chomutov (CZE)

Am ersten Weihnachtsfeiertag macht sich das Team um U16-Bundestrainer Robin Beckers auf den Weg ins tschechische Chomutov. Eine Eiseinheit ist noch direkt am selben Abend eingeplant, bevor am Folgetag der Turnierauftakt gegen die Slowakei auf dem Programm steht. Weitere Gegner bei diesem 5-Nationen-Turnier sind die Schweiz, Finnland und Gastgeber Tschechien. Die Heimreise erfolgt direkt nach der abschließenden Turnierpartie am Montag, den 30. Dezember 2024, sodass die deutsche Mannschaft den Jahreswechsel in der Heimat begehen kann.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Wir fahren zu diesem 5-Nationen-Turnier, um wieder viele Spieler im internationalen Vergleich zu sehen und diese weiterzuentwickeln. Insgesamt sind acht Spieler und Torhüter zum ersten Mal im Kader. Wir wollen an die Inhalte der Finnland-Maßnahme anknüpfen, dabei wird es unter anderem darum gehen, uns gegenseitig gut und schnell zu unterstützen, um einfache Anspielstationen zu generieren. Für uns ist das Turnier um Weihnachten sportlich immer sehr interessant, da wir gegen starke Nationen antreten und innerhalb kürzester Zeit vier Spiele absolvieren können. Das wird für die Spieler eine enorme körperliche Herausforderung und somit eine gute Möglichkeit, sich auf absolutem Top-Niveau weiterzuentwickeln.“

Spielplan der U16-Männer

26.12.2024 | 15:15 Uhr | Slowakei – Deutschland

27.12.2024 | 12:00 Uhr | Schweiz – Deutschland

28.12.2024 | 18:30 Uhr | Finnland – Deutschland

30.12.2024 | 15:00 Uhr | Tschechien – Deutschland

Das Aufgebot

U18-Männer-Nationalmannschaft reist zum 5-Nationen-Turnier in die Schweiz

Um die Anreise zu verkürzen, kommt die Mannschaft um U18-Bundestrainer Patrick Reimer nicht wie gewohnt am Bundesstützpunkt in Füssen zusammen, sondern in Villingen-Schwenningen. Hier wird am Mittwoch, den 25. Dezember 2024, eine erste Trainingseinheit auf dem Eis der Helios Arena absolviert. Am nächsten Morgen geht es dann mit dem Bus nach Zuchwil (SUI) weiter, wo es bereits am Nachmittag das erste Spiel des 5-Nationen-Turniers zu absolvieren gilt. Der Auftaktgegner der DEB-Nachwuchsauswahl wird die Mannschaft aus der Slowakei sein. In den darauffolgenden Tagen treffen die U18-Männer dann noch auf Finnland, Tschechien und die Gastgeber aus der Schweiz.

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Wir haben im Vergleich zum zurückliegenden Lehrgang wieder einen leicht veränderten Kader nominiert. Für uns ist das Turnier die letzte Chance uns noch einmal einen Gesamtüberblick zu verschaffen, denn bis zur nächsten Maßnahme im Februar möchten wir bereits relativ konkrete Vorstellungen davon haben, wie unser WM-Kader aussehen könnte. Dieses Turnier ist in dieser Hinsicht ein guter Gradmesser für uns – starke Gegner, viele Spiele in kurzer Zeit und wenig Ruhepausen. Von daher wird es interessant sein zu sehen, wie die Spieler sich unter diesen Bedingungen schlagen werden. Wir werden wieder zahlreiche Erkenntnisse mitnehmen können, die uns dabei helfen, erneut einen Schritt nach vorne zu machen und zum Saisonhöhepunkt unser bestes Eishockey zu spielen.“

Spielplan der U18-Männer

26.12.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

27.12.2024 | 15:00 Uhr | Finnland – Deutschland

28.12.2024 | 15:00 Uhr | Deutschland – Tschechien

30.12.2024 | 15:00 Uhr | Schweiz – Deutschland

Das Aufgebot

Statistiken: https://www.sihf.ch/de/game-center/national-teams/#/results/gameLeague/asc/page/0/2025/7/all/26.12.2024-31.12.2024/900132

Kostenpflichtiger Livestream: https://www.red.sport/de-int/page/national-teams

