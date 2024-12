U16- und U18-MÃ¤nner schlieÃŸen 5-Nationen-Turniere ab

Mit jeder Menge gesammelter Erfahrung im Gepäck schließen die U16- und U18-Männer-Nationalmannschaften ihre internationalen Turniere ab, die zwischen den Jahren stattgefunden haben.

U16-Männer absolvierten 5-Nationen-Turnier in Chomutov (CZE)

Die Mannschaft um U16-Bundestrainer Robin Beckers hatte sich auf den Weg ins tschechische Chomutov gemacht, um dort vier Länderspiele zu absolvieren. In einem international top besetzten 5-Nationen-Turnier konnte sich die deutsche Nachwuchsauswahl mit den Teams aus der Slowakei, der Schweiz, Finnland und Tschechien messen.

Ergebnisse U16-Männer

26.12.2024 | Deutschland – Slowakei 3:4

(Tore: N. Bloch, M. Mähler, T. Hartmann)

27.12.2024 | Schweiz – Deutschland 5: 7

(Tore: T. Hartmann, J. Schwarz (2x), N. Bloch, P. Martinovic, L. Riedel, M. Mähler)

28.12.2024 | Finnland – Deutschland 13:2

(Tore: J. Schwarz, L. Riedel)

30.12.2024 | Tschechien – Deutschland 5:2

(Tore: L. Lamprecht, F. Ludwig)

U18-Männer-Nationalmannschaft sammelte internationale Erfahrungen in der Schweiz

Nach einem Zwischenstopp in der Helios Arena in Villingen-Schwenningen, war das Team um U18-Bundestrainer Patrick Reimer in die Schweiz gereist. In Zuchwil stand ein 5-Nationen-Turnier auf dem Programm. Die deutschen U18-Männer trafen hierbei auf die Nachwuchsauswahlen der Slowakei, Finnland, Tschechien und der Schweiz.

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Wir haben feststellen müssen, dass noch Arbeit vor uns liegt. Trotzdem haben wir aber auch viele positive Dinge gesehen, die uns gezeigt haben, dass wenn wir unser Spiel durchziehen, wir mit allen Nationen mithalten und gute Chancen kreieren können. Wenn wir unser Spiel über 60 Minuten abrufen, können wir auch starke Gegner unter Druck setzen und diese schlagen. Uns ist es noch nicht gelungen, die Leistung auf diesem hohen Niveau konstant abzurufen, aber daran werden wir arbeiten. Wir haben insgesamt gute Eindrücke im Hinblick auf die Maßnahme im Februar, die die letzte vor der Weltmeisterschaft sein wird, gewinnen können.

Ergebnisse U18-Männer

26.12.2024 | Deutschland – Slowakei 2:5

(Tore: T. Krestan, G. Griva)

27.12.2024 | Finnland – Deutschland 6:3

(Tore: T. Kose (2x), G. Griva)

28.12.2024 | Deutschland – Tschechien 0:4

30.12.2024 | Schweiz – Deutschland 8:6

(Tore: G. Griva (2x), T. Kose, M. Späth, A. Grin, E. Schneider)

