U16- und U18-Frauen erÃ¶ffnen Saison der DEB-Nationalmannschaften

München. (PM DEB) Die U16- und U18-Frauen-Nationalmannschaften eröffnen die DEB-Eishockeysaison 2025/26 in Füssen.

Von Mittwoch, den 9. Juli bis Sonntag, den 13. Juli 2025 treffen sich beide Teams zu ihren Sommerlehrgängen am Bundesstützpunkt im Ostallgäu. Neben mehreren On- und Off-Ice-Trainings ist eine altersspezifische Schulung der NADA (Nationale Anti Doping Agentur Deutschland) geplant. Die Maßnahmen beider Teams enden am Sonntagmittag mit einem verbandsinternen Trainingsspiel.

Eine Besonderheit in diesem Jahr, ist die Durchführung von Testungen im Rahmen des in:prove-Projekts (gefördert vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften), bei den Frauen-Nachwuchsteams. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse, sollen zukünftig bei Ausbildungsprozessen zur athletischen und kognitiven Entwicklung der Nachwuchstalente unterstützend eingesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Betrachtung jeder Sportlerin als Individuum und der damit verbundenen Anpassung der jeweiligen Trainingspläne.

U16-Frauen-Nationalmannschaft mit ausgewogenem Mix aus neuen und DEB-erfahrenen Spielerinnen

Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner und sein Coaching-Team haben für den Lehrgang insgesamt 28 Spielerinnen eingeladen – darunter 24 Feldspielerinnen und vier Torhüterinnen. Von den nominierten Athletinnen, waren 14 bereits in der vergangenen Saison bei Maßnahmen dabei, während sich die andere Hälfte der Spielerinnen über starke Leistungen in ihren Vereinen und beim Ländervergleich Ende der vergangenen Saison, erstmals für eine Nominierung empfohlen haben.

Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner: „Wir freuen uns schon, dass die neue Saison jetzt losgeht und wir die Möglichkeit haben, die neue Mannschaft kennenzulernen. Die Struktur der Woche sieht unter anderem drei Eiseinheiten vor; dazu kommen zwei interne Trainingsspiele in gemischten Teams mit den U18-Frauen. Ein Format, das sich bereits im vergangenen Sommer bewährt hat. Es bietet uns wertvolle Eindrücke darüber, wie sich die Sportlerinnen in unterschiedlichen Spielsituationen präsentieren und wie sie mit Druck umgehen – eine Fähigkeit, die auf internationalem Niveau entscheidend sein kann. Für uns als Trainerteam steht in dieser Woche besonders im Fokus, die neuen Spielerinnen besser kennenzulernen und einzuschätzen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden ein wichtiger Baustein für die Kaderzusammenstellung kommender Maßnahmen sein. Wir freuen uns auf intensive Tage mit vielen Eindrücken und spannenden Momenten.“

U18-Frauen-Nationalmannschaft mit vielen bekannten Gesichtern

Sebastian Jones startet in Füssen in seine zweite Saison als U18-Frauen-Bundestrainer. Zum Auftakt in die neue Spielzeit wurden 28 Spielerinnen nominiert – aufgeteilt in 24 Feldspielerinnen und vier Torhüterinnen. Ein Großteil des Teams kennt sich bereits aus der Vorsaison – die wenigen Debütantinnen haben sich über ihre guten Leistungen beim vergangenen Europapokal in die Mannschaft gespielt.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Wir sind zusammen mit den U16-Frauen das erste Team, das in die neue Spielzeit starten darf. In dieser Saison profitieren wir davon, dass wir im vergangenen Jahr zumeist einen sehr jungen Kader bei den Maßnahmen dabeihatten. Diese Spielerinnen verfügen nun schon über eine gewisse Basis, auf der wir aufbauen können. Ein Ziel dieses Lehrgangs ist es, sich einen Überblick über den aktuellen Stand der Spielerinnen, im athletischen- wie auch im taktischen Bereich zu verschaffen. Wir werden die Spielprinzipen, die wir uns in der Vorsaison gemeinsam erarbeitet haben, wiederholen und vertiefen. Zusätzlich haben wir auch einige Aktionen abseits des Eises geplant, um das Teamgefühl zu festigen. Als wertvoll empfinden wir auch in diesem Jahr wieder, den gemeinsamen Lehrgang mit den U16-Frauen – hier können unkompliziert Erkenntnisse ausgetauscht und Ressourcen gebündelt werden.“

