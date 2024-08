U16-Nationalmannschaft startet mit Turniersieg in die neue Spielzeit

München. (PM DEB) Erfolgreicher Start in die neue Spielzeit für die U16-Nationalmannschaft: Beim Vier-Nationen-Turnier in Füssen vom 22. bis 24. August 2024 konnte das...

München. (PM DEB) Erfolgreicher Start in die neue Spielzeit für die U16-Nationalmannschaft: Beim Vier-Nationen-Turnier in Füssen vom 22. bis 24. August 2024 konnte das Team von Bundestrainer Robin Beckers den Turniersieg einfahren.

Nach einer Auftaktniederlage gegen Österreich (4:6) hatte sich die DEB-Auswahl gesteigert und war zweimal in Folge siegreich. Am zweiten Spieltag lautete das Endergebnis gegen die Slowakei 4:3, ehe die U16-Nationalmannschaft zum Abschluss einen 4:1-Erfolg gegen die Schweiz feierte.

Rund sieben Tage dauerte der Lehrgang insgesamt. Zunächst stand eine intensive Sichtungsphase auf der Agenda, bevor auf und neben dem Eis hart trainiert wurde. Darüber hinaus gab es diverse Team- und Einzelmeetings sowie ein gemeinsames Koch-Event mit dem Thema „bewusste Ernährung“. Erschwert wurde die Arbeit mit der Mannschaft durch den Fakt, dass 12 von 44 Spielern verletzt oder erkrankt nicht teilnehmen konnten oder während der Maßnahme abreisen mussten. Auch DEB-Cheftrainer Talententwicklung und Vereinsbetreuung Florian Ondruschka, der als Assistent zum Coaching Staff gehörte, musste mit einer Erkrankung vorzeitig die Heimreise antreten. So führten Beckers und Assistenztrainer Thomas Oppenheimer die Maßnahme zu Ende.

Bundestrainer Robin Beckers zieht ein insgesamt positives Fazit: „Nach der Vorbereitung mit viel Input und intensiven Trainingseinheiten sind wir im ersten Turnierspiel von der Intensität auf internationalem Niveau überrascht worden. Trotz einer Führung im ersten Spiel waren die Österreicher griffiger und aggressiver im Spiel, wir waren mit der harten Spielweise überfordert. Nach einem guten Meeting und klarer Marschroute sind wir gegen die Slowakei im Turnier angekommen. Trotz eines 0:3-Rückstand hat sich die Mannschaft ins Turnier gekämpft, ist bei unserem Spielplan geblieben und hat taktisch deutlich besser gespielt.“

Beckers war vor allem von der Einstellung der Mannschaft während des Turnerverlaufs überzeugt: „Wir haben mit Leidenschaft, Emotionen und kämpferisch agiert, waren gut in den Zweikämpfen und haben am Ende sowohl gegen die Slowakei als auch die Schweiz zwei sehr gute Spiele gemacht. Der Turniersieg ist das eine, das andere die Leistungssteigerung der Mannschaft. Die Jungs sind in wenigen Tagen als ein echtes Team zusammengewachsen, haben viel gelernt und das Erlernte direkt umgesetzt. Die Entwicklung innerhalb der wenigen Tage war bemerkenswert. Ein großer Dank auch an mein Team hinter dem Team, das trotz aller Widrigkeiten, Ausfälle und Krankheiten an einem Strang gezogen und einen super Job gemacht hat.“

Der Spielplan der U16-Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-Turnier

22.08.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Österreich 4:6 (3:0, 1:1, 0:5)

23.08.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Slowakei 4:3 (0:3, 3:0, 1:0)

24.08.2024 | 14:30 Uhr | Deutschland – Schweiz 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)