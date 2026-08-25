U16-Nationalmannschaft nimmt an Turnier in der Slowakei teil

München. (PM DEB) Die U16-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) bestreitet in dieser Woche die ersten Länderspiele der neuen Spielzeit und reist dafür in die Slowakei.

Das Team von U16-Bundestrainer Robin Beckers bricht am heutigen Dienstag, den 25. August 2026, nach Piešťany auf. Dort trifft die DEB-Auswahl im Rahmen eines Vier-Nationen-Turniers auf die Nationalmannschaften der Slowakei, der Schweiz und Österreichs. Für die Maßnahme wurden drei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Stürmer nominiert. Nach dem Sichtungslehrgang Mitte August sind es die ersten Länderspiele der neuen Saison für die jungen Talente.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Wir haben in der Sichtung unseren Kader für die Slowakei gefunden. Wir freuen uns, in diesem Turnier vielen Talenten die Chance zu geben, sich erstmals international zu zeigen und zu sehen, wo sie im Vergleich mit anderen Nationen stehen. In der vergangenen Woche haben wir einige Bereiche erarbeitet und wollen im Turnier sehen, ob die Spieler das Erlernte bereits umsetzen können. Wir wollen schnell und aggressiv in die Zweikämpfe kommen und gut mit unseren Schlägern arbeiten. Mit der Scheibe wollen wir mutig agieren und Offensive kreieren.“

Vier-Nationen-Turnier in Piešťany (SVK) | Spiele der U16-Nationalmannschaft

27.08.2026 | 17:00 Uhr | Slowakei – Deutschland

28.08.2026 | 13:30 Uhr | Schweiz – Deutschland

29.08.2026 | 11:30 Uhr | Deutschland – Österreich

423 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht