Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEB DEB-Team U16-Nationalmannschaft nimmt an Turnier in der Slowakei teil
DEB-Team

U16-Nationalmannschaft nimmt an Turnier in der Slowakei teil

25. August 20261 Mins read75
Share
DEB Logo auf Trikot - © City-Press
Share

München. (PM DEB) Die U16-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) bestreitet in dieser Woche die ersten Länderspiele der neuen Spielzeit und reist dafür in die Slowakei.

Das Team von U16-Bundestrainer Robin Beckers bricht am heutigen Dienstag, den 25. August 2026, nach Piešťany auf. Dort trifft die DEB-Auswahl im Rahmen eines Vier-Nationen-Turniers auf die Nationalmannschaften der Slowakei, der Schweiz und Österreichs. Für die Maßnahme wurden drei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Stürmer nominiert. Nach dem Sichtungslehrgang Mitte August sind es die ersten Länderspiele der neuen Saison für die jungen Talente.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Wir haben in der Sichtung unseren Kader für die Slowakei gefunden. Wir freuen uns, in diesem Turnier vielen Talenten die Chance zu geben, sich erstmals international zu zeigen und zu sehen, wo sie im Vergleich mit anderen Nationen stehen. In der vergangenen Woche haben wir einige Bereiche erarbeitet und wollen im Turnier sehen, ob die Spieler das Erlernte bereits umsetzen können. Wir wollen schnell und aggressiv in die Zweikämpfe kommen und gut mit unseren Schlägern arbeiten. Mit der Scheibe wollen wir mutig agieren und Offensive kreieren.“

Vier-Nationen-Turnier in Piešťany (SVK) | Spiele der U16-Nationalmannschaft

27.08.2026 | 17:00 Uhr | Slowakei – Deutschland
28.08.2026 | 13:30 Uhr | Schweiz – Deutschland
29.08.2026 | 11:30 Uhr | Deutschland – Österreich

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

423
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Zehn Jahre Partnerschaft zwischen Füchsen und Eisbären: Fünf Eisbären mit Förderlizenz für die Füchse

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DamenDEB-Team

Deutsche Frauen siegen dreimal! Bundestrainer MacLeod „sehr zufrieden“

Füssen. (PM EVF) Premieren-Erfolg mit einem Signal für die WM 2026 in...

By22. August 2026
DamenDEB-Team

Women’s European Cup of Nations: Deutschland siegt gegen Norwegen mit 4:2

Füssen. (PM DEB) Im zweiten Spiel des Women’s European Cup of Nations...

By21. August 2026
! +DamenDEB-Team

Deutsche Frauen zum Auftakt des European Cup of Nations siegreich: Erst „waren alle ein bißchen holprig“, dann wurden „die kleinen Dinge immer richtiger gemacht“

Füssen. (PM MagentaSport) Die DEB-Frauen starten optimal in den neuen European Cup...

By21. August 2026
DamenDEB-Team

Rückkehr nach Bremerhaven: Frauen-Nationalmannschaft bestreitet WM-Vorbereitungsspiel gegen Japan

München. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) wird ihre...

By20. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten