U16-Nationalmannschaft: DEB richtet 4-Nationen-Turnier in FÃ¼ssen aus

München / Füssen. (PM DEB) Für die deutschen U16-Männer stehen ab Mittwoch, den 16. August 2023 die ersten Länderspiele der Saison 2023/ 2024 auf dem Programm.

Im Rahmen eines 4-Nationen-Turniers wird das Team um U16-Bundestrainer Robin Beckers auf die Mannschaften aus Österreich, der Slowakei und der Schweiz treffen.

Für Beckers sind es die ersten Länderspiele in der Funktion des U16-Bundestrainers; zuvor hatte er bereits einige Partien als Headcoach geleitet. Nach der fünftägigen Maßnahme Ende Juli ist das anstehende Turnier das zweite Zusammentreffen des Teams in der aktuellen Spielzeit.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Ich freue mich darauf, mit meinem neuen Team, Spiele auf internationalem Niveau bestreiten zu können. Unser Ziel in den drei anstehenden Partien ist es, unsere U16-Nationalmannschaft bestmöglich weiterzuentwickeln und an das schnelle Tempo der Top-Nationen heranzuführen. Für uns als Coaching-Staff gilt es zu schauen, wie sich die einzelnen Athleten auf Länderspielebene schlagen, um unsere aktuellen Eindrücke zu bestätigen oder um gegebenenfalls für die kommenden Maßnahmen noch einmal Anpassungen am Kader und den Trainingsinhalten vorzunehmen.“

Spiele der U16-Nationalmannschaft:

16.08.2023 | 16:00 Uhr I Österreich – Deutschland

17.08.2023 | 16:00 Uhr I Deutschland – Slowakei

18.08.2023 | 14:30 Uhr I Deutschland – Schweiz

Ausführliche Statistiken sowie Livestreams: https://deb-online.live/liga/herren/nat/u16/

Das Aufgebot der U16 Nationalmannschaft

