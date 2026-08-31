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U16-Nationalmannschaft bleibt ohne Sieg bei Turnier in der Slowakei

31. August 20261 Mins read29
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München. (PM DEB) Ohne Erfolgserlebnis ist die U16-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) von ihren ersten Länderspieleinsätzen der Saison 2026/2027 zurückgekehrt.

Beim Vier-Nationen-Turnier in Piešťany (SVK) traf die Auswahl von U16-Bundestrainer Robin Beckers auf die Nationalmannschaften der Slowakei, der Schweiz und Österreichs.

Den Auftakt gegen Gastgeber Slowakei verlor die deutsche Mannschaft mit 0:3, nachdem das erste Drittel noch torlos geblieben war. Im zweiten Spiel geriet das Team gegen die Schweiz früh in Rückstand und unterlag trotz eines starken Schlussdrittels mit drei eigenen Treffern am Ende mit 3:6. Auch die abschließende Partie gegen Österreich ging verloren: Nach einer 2:1-Führung nach dem ersten Drittel blieb es im Mitteldrittel torlos, ehe Österreich im Schlussabschnitt zwei Treffer in Folge erzielte und die Partie mit 3:2 für sich entschied.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Wir haben leider kein besonders gutes Turnier gezeigt. Läuferisch und spielerisch waren wir den anderen Teams meist unterlegen. Unser Umgang mit der Scheibe war nicht so verantwortungsvoll, wie wir uns es vorstellen. Eine gute Einstellung und Moral kann man den Jungs nicht absprechen. Sie haben in den meisten Situationen ihr Bestes gegeben. Wir können mit dem Abschluss des Turniers aber deshalb nicht zufrieden sein, weil wir es nicht geschafft haben, uns in den entscheidenden Bereichen zu steigern. Dennoch haben wir viel gelernt in der gemeinsamen Zeit. Die Jungs können dies in die Vereine und die tägliche Arbeit mitnehmen.“

Vier-Nationen-Turnier in Piešťany (SVK) | Spiele der U16-Nationalmannschaft
27.08.2026 | Slowakei – Deutschland 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
28.08.2026 | Schweiz – Deutschland 6:3 (2:0, 1:0, 3:3)
29.08.2026 | Deutschland – Österreich 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

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