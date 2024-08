U16-MÃ¤nner starten mit 4-Nationen-Turnier in die On-Ice-Saison

München. (PM DEB) Die U16-Nationalmannschaft findet sich vom 18. bis 24. August 2024 in Füssen zusammen, um erstmals in dieser Saison eine Maßnahme auf...

München. (PM DEB) Die U16-Nationalmannschaft findet sich vom 18. bis 24. August 2024 in Füssen zusammen, um erstmals in dieser Saison eine Maßnahme auf dem Eis zu absolvieren.

Der Lehrgang setzt sich aus der Sichtung des neuen Kaders und einem anschließenden 4-Nationen-Turnier zusammen. Den offiziellen Saisonauftakt hat das Team um U16-Bundestrainer Robin Beckers bereits bei einem Athletik-Camp im Mai in Frankfurt bestritten.

Der 7-tägige Lehrgang im Ostallgäu beginnt am Sonntag, den 18. August 2024 mit einem Teammeeting und einer anschließenden Eiseinheit. Die folgenden drei Tage beinhalten weitere Trainings On- und Off-Ice, Einzelgespräche mit den Spielern sowie diverse Workshops. Zusätzlich wird es ein Teamevent geben, bei dem die Mannschaft gemeinsam kocht und zum Thema bewusste Ernährung geschult wird.

Neben U16-Bundestrainer Robin Beckers komplettieren Florian Ondruschka (Assistenztrainer), Thomas Oppenheimer (Assistenztrainer), Dimitri Pätzold (Torwarttrainer) und Thomas Dorsch (Athletiktrainer) das Coaching-Team. Robin Beckers hat ein 44-köpfiges Aufgebot für den Sichtungslehrgang eingeladen, wovon 23 Spieler (20 Feldspieler und drei Torhüter) das anschließende 4-Nationen-Turnier bestreiten werden.

Der Spielplan der U16-Nationalmannschaft:

22.08.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Österreich

23.08.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

24.08.2024 | 14:30 Uhr | Deutschland – Schweiz

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Die Zusammenstellung des Kaders ist das Ergebnis der Sichtungen aus der letzten Saison sowie der Eindrücke unserer Athletikmaßnahme im Mai. In Füssen wollen wir uns in erster Linie einen Gesamtüberblick über den neuen Jahrgang verschaffen. Wir freuen uns darauf, die Maßnahme mit einem 4-Nationen-Turnier abschließen und uns somit direkt auf internationalem Niveau messen zu können. Hierbei geht es vor allem darum eine Basis zu legen, sowohl im technischen als auch im taktischen Bereich und eine Kultur in der Mannschaft aufzubauen. Neben Florian Ondruschka und Dimitri Pätzold, wird Thomas Oppenheimer neu zum Trainerteam dazustoßen, von dessen Erfahrung als langjähriger DEL-Spieler das Team zusätzlich profitieren wird.“

Das Aufgebot