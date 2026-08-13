U16-Männer absolvieren erste Maßnahme der neuen Saison in Füssen

München. (PM DEB) Die U16-Nationalmannschaft startet mit einem Sommerlehrgang in die Saison 2026/2027.

Von Freitag, den 14. August 2026, bis Montag, den 17. August 2026, trifft sich das Team am Bundesstützpunkt in Füssen zur ersten gemeinsamen Maßnahme der neuen Spielzeit. U16-Bundestrainer Robin Beckers hat für den Lehrgang insgesamt 44 Spieler nominiert. Das Aufgebot umfasst vier Torhüter, 16 Verteidiger und 24 Stürmer.

Umfangreiches Programm auf und neben dem Eis

Während des viertägigen Lehrgangs stehen vier Eiseinheiten und zusätzliche Trainingsspiele auf dem Programm. Ergänzt wird das Programm durch Athletikeinheiten, Einzelgespräche zwischen Spielern und Trainern sowie eine Schulung der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA).

Der Sommerlehrgang dient unter anderem dazu, den Kader für die ersten Länderspiele der Saison zu formieren. Unterstützt wird das Trainerteam dabei erstmals von Kevin Richter, unter anderem U17-Trainer der Schwenninger Wild Wings, sowie Danny Pyka, DEB-Trainer Talent- und Vereinsbetreuung.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Wir freuen uns mit unserem neuen Trainerteam auf den offiziellen Saisonstart der U16-Nationalmannschaft. Nach dem Turnier in Salzburg im April und dem Athletik-Camp im Mai wollen wir nun inhaltlich die Basis für die kommende Saison legen und die Spieler bestmöglich auf die internationalen Aufgaben vorbereiten. Ziel ist es, den Kader für das Turnier in der Slowakei zu finden und den Spielern unsere Spielphilosophie und -kultur zu vermitteln.“

Erste Länderspiele Ende August

Die ersten Länderspiele der neuen Saison bestreitet die U16-Nationalmannschaft ab dem 27. August 2026 im Rahmen eines 4-Nationen-Turniers im slowakischen Piešťany.

Das Aufgebot

286 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht