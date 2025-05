U16-Frauen spielen Europa-Pokal in Ã–sterreich

München. (PM DEB) Die U16-Frauen-Nationalmannschaft tritt vom 5. bis 11. Mai 2025 beim Europa-Pokal im österreichischen Ferlach an.

Zum Abschluss der Saison 2024/2025 reist U16-Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner mit einem 22-köpfigen Kader zum 6-Nationen-Turnier nach Kärnten. Am Montagvormittag, den 5. Mai 2025, wird die deutsche Mannschaft die Reise nach Österreich antreten. Am Abend ist für 19.15 Uhr dann direkt die erste Eiseinheit im Hockey-Trainingszentrum in Ferlach angesetzt.

Das deutsche Nachwuchsteam trifft im Verlaufe der Turnierwoche auf die Mannschaften aus Frankreich, Polen, Österreich, Ungarn und der Slowakei. Ein straffes Programm von fünf Spielen in sechs Tagen. Das Turnier wird mit verkürzter Spielzeit á drei Mal 15 Minuten ausgetragen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Turniermodus verändert – statt zwei Gruppen und anschließendem Platzierungsspiel, heißt es in diesem Jahr „Jeder gegen Jeden“. Am Ende entscheidet die Tabellensituation über die Platzierung. Zum Turnierauftakt trifft das DEB-Team am Dienstag, den 6. Mai 2025 um 12.30 Uhr, auf Frankreich.

Neben U16-Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner komplettieren U18-Frauen Bundestrainer Sebastian Jones (Assistenztrainer), Julia Zorn (Assistenztrainerin) und Viona Harrer (Torwarttrainerin) das Coaching-Team.

U16-Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner: „Der Kader, den wir für den Europa-Pokal ausgewählt haben, ist unserer Meinung nach der Stärkste, der uns aktuell im Bereich der U16-Frauen zur Verfügung steht. Wir begrüßen den Modus „Jeder gegen Jeden“, da dieser die Spielerinnen physisch, mental und strukturell optimal für die Teilnahme an zukünftigen Weltmeisterschaften vorbereitet. Wir fahren nach Österreich mit dem Ziel jedes Spiel zu gewinnen, was gegen Nationen wie die Slowakei oder Ungarn natürlich nicht leicht werden wird. Wenn wir unsere Leistung jedoch konstant abrufen können, sind wir in der Lage gegen alle teilnehmenden Teams zu bestehen. Wir freuen uns auf ein interessantes und sportlich gutes Turnier.“

Spielplan der deutschen U16-Frauen-Nationalmannschaft

06.05.2025 | 12:30 Uhr | Frankreich – Deutschland

07.05.2025 | 13:00 Uhr | Deutschland – Polen

09.05.2025 | 20:00 Uhr | Österreich – Deutschland

10.05.2025 | 18:15 Uhr | Deutschland – Ungarn

11.05.2025 | 15:30 Uhr | Deutschland – Slowakei

