U16-Frauen schlieÃŸen Europa-Pokal auf Rang drei ab

Ferlach. (PM DEB) Die U16-Frauen-Nationalmannschaft hat in der vergangenen Woche am Europa-Pokal im österreichischen Ferlach teilgenommen.

Hierfür hatte U16-Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner einen 22-köpfigen Kader nominiert. Neben den Gastgerberinnen aus Österreich und der deutschen Mannschaft, nahmen Frankreich, Polen, Ungarn und die Slowakei am 6-Nationen-Turnier in Kärnten teil. Nach fünf zu absolvierenden Länderspielen in sechs Tagen, belegte die DEB-Nachwuchsauswahl in der Endabrechnung Platz drei der Tabelle.

Das Team von U16-Honorar-Bundestrainer durfte sich über einen gelungenen Turnierauftakt freuen. Gegen die Französinnen konnte die deutsche Nachwuchsauswahl einen deutlichen 5:1-Sieg verbuchen. Die DEB-Torschützinnen waren Caroline Wagner, Mathilda Heine, Isabell Manns, Antonia Zielinski und Alexandra Boico.

Im zweiten Spiel gegen Polen ging es denkbar knapp zu. In einer spannenden Partie musste sich die DEB-Nachwuchsauswahl mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Die Treffer auf deutscher Seite erzielten Sara Weichenhain, Charleen Poindl und Alexandra Boico.

An Tag drei stand das Duell mit Gastgeber Österreich auf dem Programm. Das deutsche Team bezwang die Österreicherinnen deutlich mit 5:0. Isabell Manns gelang hierbei ein Doppelpack, Alexandra Boico brachte die Scheibe sogar drei Mal im gegnerischen Tor unter.

Nach einem Tag Pause, ging es für die DEB-Nachwuchsauswahl gegen die Ungarinnen auf’s Eis. In einem Spiel auf Augenhöhe, musste sich die deutsche Mannschaft letztlich knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die einzige DEB-Torschützin war Isabell Manns.

Zum Turnierabschluss musste das DEB-Team eine 1:4-Niederlage gegen die späteren Turniersiegerinnen aus der Slowakei hinnehmen. Die Slowakinnen präsentierten sich in dieser Partie insgesamt etwas effizienter und stabiler, sodass sie den Sieg auf ihrer Seite verbuchen konnten. Den Treffer auf deutscher Seite erzielte Victoria Butuzov.

U16-Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner: „Wir haben uns im Vorfeld des Europa-Pokals von den Ergebnissen her und auch von der Positionierung in der Schlusstabelle, etwas mehr gewünscht und auch etwas mehr erwartet. Das Turnier war jedoch insgesamt sehr erkenntnisreich, sowohl für die Mannschaft als auch für das Trainerteam. Für sie Spielerinnen war es eine gute Erfahrung zu sehen, wie die großen Turniere ablaufen, wenn fünf Spiele in sechs Tagen zu absolvieren sind, und wie anstrengend das körperlich und mental sein kann. Die Spielerinnen haben ebenfalls gelernt, wie man mit Rückschlägen, während eines Turnierverlaufs zurechtkommen muss und wie man mit den einzelnen Rollen in der Mannschaft umgeht. Wir konnten hier zum Saisonabschluss noch einmal viel lernen und für die Zukunft mitnehmen.“

Ergebnisse der deutschen U16-Frauen-Nationalmannschaft

06.05.2025 | 12:30 Uhr | Frankreich – Deutschland 1:5 (Tore: C. Wagner, M. Heine, I. Manns, A. Zielinski, A. Boico)

07.05.2025 | 13:00 Uhr | Deutschland – Polen 3:4 n.P. (Tore: Weichenhain, C. Poindl, A. Boico)

08.05.2025 | 20:00 Uhr | Österreich – Deutschland 0:5 (Tore: I. Manns (2x), A. Boico (3x))

10.05.2025 | 18:15 Uhr | Deutschland – Ungarn 1:2 (Tor: I. Manns)

11.05.2025 | 15:30 Uhr | Deutschland – Slowakei 1:4 (Tor: V. Butuzov)

