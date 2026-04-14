U15-Perspektivteam tritt erstmals bei einem internationalen Turnier an

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e. V. (DEB) beschreitet mit dem Jahrgang 2011 neue Wege in der Nachwuchsarbeit. Erstmals tritt eine U15-Perspektivmannschaft des DEB in einem internationalen Turnier an.

Vom 15. bis 19. April 2026 messen sich die deutschen Nachwuchsspieler auf dem Gelände der Red Bull Eishockey Akademie in Salzburg (AUT) mit vier weiteren Teams.

Die gastgebende Akademie des EC Red Bull Salzburg hat ein hochkarätiges Teilnehmerfeld zusammengestellt. Neben dem DEB-Perspektivteam nehmen der Bayerische Eissport-Verband e. V. (BEV), die tschechische Nationalmannschaft, die slowakische Nationalmannschaft sowie das Heimteam des EC Red Bull Salzburg teil. Die fünf Mannschaften treten im Rundenmodus gegeneinander an. Jedes Team bestreitet somit vier Spiele. Das Turnierprogramm umfasst insgesamt zehn Partien, gespielt in drei Dritteln je 20 Minuten nach IIHF-Reglement.

Das Turnier ist eingebettet in den übergeordneten Sichtungsprozess des DEB für den Jahrgang 2011. Mit Robin Beckers (U16-Bundestrainer), Florian Ondruschka (DEB-Cheftrainer Talent-/Vereinsbetreuung), Sebastian Staudt (U17-Honorar-Bundestrainer) und Dimitri Pätzold (Torwarttrainer) sowie den Landestrainern Nourredine Bettahar (Nordrhein-Westfalen) und Alexander Baum (Hessen) ist der Verband zahlreich vor Ort vertreten. Das Perspektivteam setzt sich aus Spielern der Landesverbände Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen zusammen, ergänzt durch einige Talente, die bereits im Ausland aktiv sind.

Robin Beckers, U16-Bundestrainer des DEB: „Wir sind das erste Mal mit einer U15-Perspektivmannschaft im internationalen Vergleich unterwegs. Im Zuge unserer Gesamtsichtung des Jahrgangs 2011 gehen wir hier in die finale Phase. Insgesamt werden wir mit fünf Trainern und einem Torwarttrainer vor Ort über 50 Spieler sichten. Diese Spieler könnten es im Mai in die Athletik-Maßnahme in Frankfurt und zur ersten offiziellen U16-Maßnahme im August schaffen. Es geht darum, die Spieler auf internationalem Topniveau zu erleben und gleichzeitig schon unsere ersten Spielansätze zu vermitteln. Hierzu arbeiten wir vor Ort eng mit dem BEV und Red Bull Salzburg zusammen. Darüber hinaus wollen wir die Spieler künftig noch häufiger und vor allem intensiver im laufenden Spielbetrieb beobachten – das gilt insbesondere auch für die kommende Spielzeit.“

Das Salzburger Turnier markiert den Abschluss des Sichtungsprozesses für die laufende Saison. Die stärksten Talente werden anschließend zur Athletikmaßnahme im Mai in Frankfurt eingeladen – ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum ersten offiziellen U16-Lehrgang des DEB im August 2026.

Spielplan U15-Perspektivteam

15.04.2026 | 17:00 Uhr | Tschechien – Deutschland

17.04.2026 | 16:30 Uhr | Deutschland – BEV

18.04.2026 | 14:30 Uhr | Slowakei – Deutschland

19.04.2026 | 14:30 Uhr | EC Red Bull Salzburg – Deutschland