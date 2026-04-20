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Home Deutschland DEB DEB-Team U15-Perspektivteam reist mit zwei Siegen und wichtigen Erkenntnissen aus Salzburg ab
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U15-Perspektivteam reist mit zwei Siegen und wichtigen Erkenntnissen aus Salzburg ab

20. April 20261 Mins read42
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DEB Logo auf Trikot - © City-Press
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Salzburg. (PM DEB) Erstmalig trat ein U15-Perspektivteam des Deutsche Eishockey-Bund e. V. (DEB) bei einem internationalen Turnier an.

Vom 15. bis 19. April 2026 lud die Red Bull Eishockey Akademie in Salzburg (AUT) zu einem Nachwuchsturnier mit fünf teilnehmenden Mannschaften ein.

Neben dem DEB-Perspektivteam nahmen der Bayerische Eissport-Verband e. V. (BEV), die tschechische Nationalmannschaft, die slowakische Nationalmannschaft sowie das Heimteam des EC Red Bull Salzburg am Turnier teil. Das deutsche Perspektivteam setzte sich aus Spielern der Landesverbände Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen zusammen, ergänzt durch einige Talente, die bereits im Ausland aktiv sind.

Die deutsche Mannschaft, die unter der Leitung von U16-Bundestrainer Robin Beckers auftrat, konnte sich im Turnierverlauf über zwei Siege gegen die Slowakei und die Auswahl des BEV freuen. Gegen Tschechien und den EC Red Bull Salzburg musste die DEB-Nachwuchsauswahl jeweils eine Niederlage hinnehmen. Am Ende reichte die Punkteausbeute für Platz vier in der Abschlusstabelle. Turniersieger wurde der EC Red Bull Salzburg.

Der nächste Schritt für die U15-Auswahl des DEB wird die Teilnahme an der Athletikmaßnahme im kommenden Mai in Frankfurt sein. Hierfür wird Robin Beckers zeitnah einen entsprechenden Kader nominieren.

Ergebnisse U15-Perspektivteam

15.04.2026 | Tschechien – Deutschland 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

17.04.2026 | Deutschland – BEV 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

18.04.2026 | Deutschland – Slowakei 4:3 n.P. (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

19.04.2026 | EC Red Bull Salzburg – Deutschland 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Stimme zum U15-Turnier

Robin Beckers, U16-Bundestrainer des DEB: „Wir möchten Red Bull ausdrücklich für die hervorragende Organisation dieses für uns äußerst wertvollen Turniers danken. Wir hatten in Salzburg über fünf Tage die Möglichkeit, einen Teil der talentiertesten Nachwuchsspieler Deutschlands intensiv zu begleiten, wichtige Inhalte zu vermitteln und gleichzeitig selbst wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Sportlich ziehen wir ein positives Fazit: Die Mannschaft hat im Turnierverlauf die Trainingsinhalte in großen Teilen umsetzen können. Besonders in den entscheidenden Details – wie Zweikampfverhalten, Schlägerarbeit und Defensivdisziplin in der eigenen Zone – hat das Team Fortschritte gemacht. Insgesamt war das Turnier ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Spieler und ein großer Gewinn für alle Beteiligten.“

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