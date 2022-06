Tyson McLellan stÃ¼rmt nach Landshut

Landshut. (PM EVL) Jetzt weht im Sturm des EV Landshut ein noch frischerer Wind! Die Niederbayern haben auch die zweite Position eines Kontingentspielers in...

Landshut. (PM EVL) Jetzt weht im Sturm des EV Landshut ein noch frischerer Wind!

Die Niederbayern haben auch die zweite Position eines Kontingentspielers in der „Abteilung Attacke“ besetzt und den 26-Jährigen Tyson McLellan unter Vertrag genommen. Der Center, der sowohl einen US-amerikanischen als auch einen kanadischen Pass besitzt, und in der abgelaufenen Spielzeit für den Liga-Konkurrenten EHC Freiburg auflief, hat einen Kontrakt für die Saison 2022/23 unterschrieben.

Tyson McLellan hat das Eishockey-Gen quasi in die Wiege gelegt bekommen: Sein Vater Todd McLellan ist seit mittlerweile drei Jahren Head Coach der Los Angeles Kings in der NHL und führte den Stanley-Cup-Sieger von 2012 und 2014 zusammen mit Assistent Marco Sturm zurück in die Playoffs der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Unterdessen hat sein Sohn in Deutschland für Furore gesorgt: Zur Saison 2020/21 schloss sich der Rechtsschütze den Nürnberg Ice Tigers aus der PENNY DEL an, in der abgelaufenen Spielzeit war er der mit Abstand erfolgreichste Punktesammler des EHC Freiburg. In 57 Saisonspielen kam der pfeilschnelle Center auf 64 Punkte (22 Tore/42 Assists). Vom Breisgau verschlägt es ihn jetzt ins schöne Niederbayern.

„Ich habe mich für den EVL entschieden, weil ich glaube, dass wir für die kommende Saison eine wirklich starke Mannschaft haben werden. Die Gespräche mit Heiko und Ralf waren sehr gut und wir haben ähnliche Vorstellungen bezüglich meiner Entwicklung und meiner Rolle im Team. Ich war schon im Vorjahr beeindruckt, als ich mit Freiburg in der neuen Halle gespielt habe. Das ist eine der tollsten Arenen in der ganzen Liga und die kann sicher ein großer Vorteil für uns sein. Ich freue mich schon sehr darauf, nach Landshut zu kommen und endlich loszulegen“, erklärt McLellan.

Derweil freut sich EVL-Trainer Heiko Vogler auf einen Spieler der sein Team in der Offensive noch schneller und variabler macht. „Tyson kommt vor allem über seine Geschwindigkeitund genau die brauchen wir für unser Spiel. Er bringt extrem viel Speed aufs Eis und ist technisch sehr gut ausgebildet. Außerdem gibt er jeden Tag alles dafür, um ein besserer Eishockeyspieler zu werden und hat dazu genau die Gewinner-Mentalität, die wir in der Mannschaft etablieren wollen. Zudem kennt er die Liga sehr gut. Ich bin mir sicher, dass er sich schnell integriert und wir viel Spaß mit ihm haben werden.“

Damit besitzen beim EV Landshut aktuell folgende Spieler einen Vertrag für die Saison 2022/23

Tor: Nico Pertuch, Sebastian Vogl (N/Straubing Tigers).

Verteidigung: Benedikt Brückner, Alexander Dersch, Markus Eberhardt (N/Tölzer Löwen), Michael Reich, Andreas Schwarz, Robin Weihager.

Sturm: Fabian Baßler, Thomas Brandl (N/Tölzer Löwen), Daniel Bruch, Brett Cameron

(N/Kassel Huskies), Max Forster, Andreé Hult, Samir Kharboutli (N/Augsburger Panther), Julian Kornelli, Jakob Mayenschein (N/Düsseldorfer EG), Tyson McLellan (N/EHC Freiburg), Marco Pfleger, David Zucker (N/Ravensburg Towerstars).