Typisierungsaktion im PSD BANK DOME: Gemeinsam gegen Blutkrebs

Düsseldorf. (PM Timocom) Am Freitag, den 29. November 2024, verwandelt sich der PSD BANK DOME in Düsseldorf in einen Ort der Hoffnung: Gemeinsam mit der Knochenmarkspenderzentrale (KMSZ) des Universitätsklinikums Düsseldorf lädt TIMOCOM als Exklusiv Partner der DEG die Eishockeyfans ein, sich für den Kampf gegen Blutkrebs einzusetzen. Die Typisierungsaktion findet parallel zum Spiel der Düsseldorfer EG gegen die Iserlohn Roosters statt. Gesunde Personen zwischen 18 und 55 Jahren können sich an drei zentralen Orten im Stadion als potentielle Stammzellenspender registrieren lassen. Ein einfacher Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen genügt, um die Gewebemerkmale der potentiellen Spender zu bestimmen. Wir laden Sie herzlich ein, sich vor Ort ein Bild zu machen und live von dieser besonderen Aktion zu berichten. Gerne organisieren wir Ihnen auch ein Gespräch mit den Organisatoren. Datum: Freitag, 29. November 2024

Ort: PSD BANK DOME, Düsseldorf (Foyer – Richtung Club MTV, Foyer – Richtung Fanshop, 1. Umlauf)

Spielbeginn: 19:30 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr)

Typisierungszeit: ab 18:00 Uhr bis Spielende Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Eishockeyfans als freiwillige Stammzellspender zu gewinnen. Denn Blutkrebs kann jeden treffen und jede Typisierung bringt Hoffnung für Patienten weltweit.

Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir Sie am 29.11.2024 im Düsseldorfer Eishockeystadion begrüßen dürfen.

