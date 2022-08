Tyler Moy zu den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona Lakers reagieren auf einige Verletzungen und Abgänge in der Vorsaison. Mit Tyler Moy stösst per sofort ein...

Die zusätzliche Belastung mit den Spielen in der Champions Hockey League erfordert ein gegenüber der letzten Saison breiteres Kader. Deshalb reagiert der SCRJ nach dem Abgang von Benjamin Neukom zu Olten und dem Umstand, dass mehrere Spieler zurzeit angeschlagen sind, mit einer Neuverpflichtung. Mit Tyler Moy stösst ein erfahrener Stürmer mit einem Einjahresvertrag zu den Lakers. Der 27-jährige schweizerisch-amerikanische Doppelbürger löst nach zwei Jahren seinen Vertrag in Genf auf und ist ab sofort für den SCRJ spielberechtigt. Moy produzierte in beiden Saisons mit den Genfern jeweils 24 Punkte und ist bisher insgesamt sechs Mal für die Schweizer Nationalmannschaft aufgelaufen. Der sowohl auf der Centerposition als auch auf dem Flügel einsetzbare Moy kam 2018 nach 3 Jahren in der AHL in die Schweiz und spielte zunächst für Lausanne.