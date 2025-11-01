Tyler Moy bis 2030 beim SCRJ!

Rapperswil. (PM Lakers) Tyler Moy bekennt sich zu «Rappi». Der Topskorer der Schweizer Nati an der letzten WM hat bei den SC Rapperswil-Jona Lakers einen Vertrag für die nächsten vier Jahre unterzeichnet.

«Es ist ein enorm starkes Zeichen für unsere Organisation und zeigt, dass die Lakers eine gute Adresse im Schweizer Eishockey sind», sagt Sportchef Claudio Cadonau zur Vertragsverlängerung. «Tyler ist in den letzten Jahren in Rappi heimisch geworden. Er schätzt die familiäre Atmosphäre, den Teamspirit, den wir hier haben und er weiss, dass er auch in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle bei uns einnehmen wird. Mit seinen Skills, seinen Skorerqualitäten und seinem Spielverständnis ist Moy einer der Eckpfeiler unserer Mannschaft.»

Tyler Moy freut sich, dass er weiterhin das Trikot der Lakers tragen wird: «Ich bin wirklich sehr glücklich mit meiner Entscheidung. Dieser Ort und die Lakers sind mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen. Ich spüre enormes Vertrauen und Rückhalt von Seiten Staff und vom gesamten Management. Ich glaube an die Kultur, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben und weiter am Aufbauen sind und ich freue mich, den eingeschlagenen Weg in den nächsten vier Jahren weiterzugehen. Wir wollen mit unserem Team noch einiges erreichen.»

Tyler Moy spielt seit 2022 für die Lakers und hat in dieser Zeit kein einziges Spiel verpasst. Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger produzierte in seiner ersten Saison gleich 51 Punkte in der Qualifikation, 2023/24 waren es 36 Punkte und in der vergangenen Spielzeit kam der Stürmer auf 42 Punkte. Aktuell steht der 30-jährige nach 20 Spielen bei 16 Punkten. Insgesamt hat Tyler Moy in 184 National League-Spielen für den SCRJ 62 Tore und 85 Assists gesammelt und kommt damit auf einen Schnitt von 0.8 Punkten pro Spiel. Als erster Lakers-Spieler der Vereinsgeschichte war Moy an der letzten Weltmeisterschaft mit 12 Punkten aus 10 Spielen Topskorer der Nationalmannschaft und gewann WM-Silber mit der Schweiz.

Tyler Moys Vertrag wäre Ende der Saison 2025/26 ausgelaufen. Nun hat der Stürmer seinen Vertrag vorzeitig um 4 Jahre verlängert und bleibt damit bis mindestens 2030 beim SCRJ.

