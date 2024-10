Tyler Moy bekennt sich zu den Lakers!

Rapperswil. (PM SCRJL) Es ist ein starkes Zeichen: Tyler Moy bleibt bei den SC Rapperswil-Jona Lakers. Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger unterschrieb für ein weiteres Jahr....

Rapperswil. (PM SCRJL) Es ist ein starkes Zeichen: Tyler Moy bleibt bei den SC Rapperswil-Jona Lakers. Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger unterschrieb für ein weiteres Jahr.

Dass ein Stürmer mit den Qualitäten von Tyler Moy Begehrlichkeiten bei anderen Klubs weckt, ist verständlich. Umso erfreulicher, dass sich der 29-jährige entschieden hat, ein weiteres Jahr bei den Lakers zu bleiben. Moy stiess 2022 zum SCRJ und war gleich in seiner ersten Saison mit 24 Treffern der beste Torschütze mit Schweizer Pass. Nach 51 Punkten in seiner Debütsaison kam er 2023/24 auf 36 Punkte (17 Tore, 19 Assists). In die aktuelle Saison ist Tyler Moy erneut hervorragend gestartet und kommt nach 12 Spielen auf 12 Punkte (3 Tore / 9 Assists).

«Dass Tyler bei uns bleibt, ist ein starkes Signal für den Weg, den wir bei den Lakers konsequent gehen. Moy gefällt die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird und er ist überzeugt, dass er sich zusammen mit dem Team weiter entwickeln kann, um seine hohen Ziele zu erreichen», freut sich Sportchef Janick Steinmann über die Unterschrift des Stürmers.

«Ich fühle mich, seit ich nach Rapperswil-Jona gekommen bin, hier wie zuhause. Deshalb freue ich mich sehr, auch in Zukunft für den SCRJ zu spielen. Die Lakers sind eine Organisation, die mit harter, täglicher Arbeit Schritt für Schritt besser werden will. Das deckt sich exakt mit meiner Einstellung», ergänzt Moy.

Tyler Moy unterschrieb einen Vertrag für die nächste Saison und wird zumindest bis 2026 bei den Lakers spielen.

Sperrfrist: Samstag, 19.Oktober, 20.00 Uhr