Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Tyler McNeely ist All-Time Topscorer der DEL2
! +Bietigheim SteelersDEL 2

Tyler McNeely ist All-Time Topscorer der DEL2

Angreifer stellt mit 497. Punkt neuen All-Time Scorer-Rekord auf

21. Dezember 20251 Mins read76
Share
Tyler McNeely von den Bietigheim Steelers - Â© Moritz Eden / City-Press
Share

Neuss / Bietigheim. (PM DEL2) Tyler McNeely hat DEL2-Geschichte geschrieben. Der kanadische StÃ¼rmer der Bietigheim Steelers ist neuer All-Time Topscorer der Liga.

Nach 7:47 Minuten im 1. Drittel des Heimspiels gegen die Lausitzer FÃ¼chse am 26. Spieltag DEL2-Saison 2025/2026 bereitete McNeely den FÃ¼hrungstreffer zum 1:0 durch Alexander Preibisch vor. Mit diesem Assist sammelte der 36-JÃ¤hrige seinen 497. Scorerpunkt in der DEL2 und Ã¼berholte damit den bisherigen Rekordhalter Matt McKnight, der diesen Meilenstein ebenfalls im Trikot der Bietigheim Steelers erreicht hatte.

Tyler McNeely: â€žIch habe die ganze Zeit versucht nicht daran zu denken und einfach nur zu spielen. Ich stand gut und glÃ¼cklicherweise kam mein Pass bei â€šPreiboâ€˜ (Alexander Preibisch; Anm.d.Red.) an. Nach dem Tor meinte er zu mir, dass er echt Angst hatte beim Schuss, doch Gott sei dank sei er reingegangen. FÃ¼r uns beide also ein erleichterndes GefÃ¼hl. Es war ein wirklich cooler Moment, wirklich etwas Besonderes.â€œ

McNeely wechselte im Jahr 2013 nach Deutschland und prÃ¤gte die DEL2 Ã¼ber mehr als ein Jahrzehnt hinweg. ZunÃ¤chst lief er vier Spielzeiten fÃ¼r die Starbulls Rosenheim auf, ehe er erstmals nach Bietigheim wechselte.

2019 folgte der Schritt zum EC Bad TÃ¶lz, wo er drei Jahre unter Vertrag stand. AnschlieÃŸend kehrte er zu den Starbulls Rosenheim zurÃ¼ck, damals in der Oberliga, und hatte mit seinen Scorerleistungen maÃŸgeblichen Anteil am Aufstieg des Clubs in die DEL2 zur Saison 2023/2024.

Zur vergangenen Spielzeit schloss sich McNeely erneut den Bietigheim Steelers an â€“ wiederum in der Oberliga â€“ und trug auch dort entscheidend zum direkten Wiederaufstieg bei. In der laufenden DEL2-Saison kommt der Angreifer bislang auf 15 Scorerpunkte (acht Tore, sieben Vorlagen) in 22 Spielen.

Mit seinem Rekordpunkt setzt McNeely einen weiteren Meilenstein in einer auÃŸergewÃ¶hnlichen Karriere und verewigt sich endgÃ¼ltig in den GeschichtsbÃ¼chern der DEL2.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

830
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Thomas und Cornel "tÃ¼ten" im Schlussdrittel Iserlohns Sieg ein! Roosters ziehen die LÃ¶wen Frankfurt endgÃ¼ltig mit in den Abstiegskampf

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Iserlohn RoostersLÃ¶wen Frankfurt

Thomas und Cornel „tÃ¼ten“ im Schlussdrittel Iserlohns Sieg ein! Roosters ziehen die LÃ¶wen Frankfurt endgÃ¼ltig mit in den Abstiegskampf

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Sonntagnachmittag gegen den Tabellennachbarn LÃ¶wen...

By21. Dezember 2025
! +Dresdner EislÃ¶wenERC Ingolstadt

Ortega-Doppelpack und Schwendener stechen gegen Spitzenreiter Ingolstadt! Dresdner EislÃ¶wen holen ersten Heim-Dreier

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Am 30. Spieltag empfingen die Dresdner EislÃ¶wen den TabellenfÃ¼hrer...

By21. Dezember 2025
! +HCB SÃ¼dtirol AlperiaVienna Capitals

Bozen stolpert zuhause gegen Wien â€“ Die Capitals siegen in der Sparkasse Arena

Bozen. (PM HCB) Hart umkÃ¤mpfte Partie, aber keine Punkte fÃ¼r den HCB...

By21. Dezember 2025
! +EC Bad Nauheim

Zwei Spiele Sperre fÃ¼r Christopher Fischer vom EC Bad Nauheim

Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler...

By21. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten