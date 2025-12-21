Tyler McNeely ist All-Time Topscorer der DEL2

Neuss / Bietigheim. (PM DEL2) Tyler McNeely hat DEL2-Geschichte geschrieben. Der kanadische StÃ¼rmer der Bietigheim Steelers ist neuer All-Time Topscorer der Liga.

Nach 7:47 Minuten im 1. Drittel des Heimspiels gegen die Lausitzer FÃ¼chse am 26. Spieltag DEL2-Saison 2025/2026 bereitete McNeely den FÃ¼hrungstreffer zum 1:0 durch Alexander Preibisch vor. Mit diesem Assist sammelte der 36-JÃ¤hrige seinen 497. Scorerpunkt in der DEL2 und Ã¼berholte damit den bisherigen Rekordhalter Matt McKnight, der diesen Meilenstein ebenfalls im Trikot der Bietigheim Steelers erreicht hatte.

Tyler McNeely: â€žIch habe die ganze Zeit versucht nicht daran zu denken und einfach nur zu spielen. Ich stand gut und glÃ¼cklicherweise kam mein Pass bei â€šPreiboâ€˜ (Alexander Preibisch; Anm.d.Red.) an. Nach dem Tor meinte er zu mir, dass er echt Angst hatte beim Schuss, doch Gott sei dank sei er reingegangen. FÃ¼r uns beide also ein erleichterndes GefÃ¼hl. Es war ein wirklich cooler Moment, wirklich etwas Besonderes.â€œ

McNeely wechselte im Jahr 2013 nach Deutschland und prÃ¤gte die DEL2 Ã¼ber mehr als ein Jahrzehnt hinweg. ZunÃ¤chst lief er vier Spielzeiten fÃ¼r die Starbulls Rosenheim auf, ehe er erstmals nach Bietigheim wechselte.

2019 folgte der Schritt zum EC Bad TÃ¶lz, wo er drei Jahre unter Vertrag stand. AnschlieÃŸend kehrte er zu den Starbulls Rosenheim zurÃ¼ck, damals in der Oberliga, und hatte mit seinen Scorerleistungen maÃŸgeblichen Anteil am Aufstieg des Clubs in die DEL2 zur Saison 2023/2024.

Zur vergangenen Spielzeit schloss sich McNeely erneut den Bietigheim Steelers an â€“ wiederum in der Oberliga â€“ und trug auch dort entscheidend zum direkten Wiederaufstieg bei. In der laufenden DEL2-Saison kommt der Angreifer bislang auf 15 Scorerpunkte (acht Tore, sieben Vorlagen) in 22 Spielen.

Mit seinem Rekordpunkt setzt McNeely einen weiteren Meilenstein in einer auÃŸergewÃ¶hnlichen Karriere und verewigt sich endgÃ¼ltig in den GeschichtsbÃ¼chern der DEL2.

