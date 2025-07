Tyler Madden verstÃ¤rkt die Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers freuen sich, mit Tyler Madden einen dynamischen Angreifer für die Saison 2025/26 begrüßen zu dürfen.

Der 25-jährige US-Amerikaner mit kanadischer Staatsbürgerschaft stammt aus Albany, New York, und wurde 2018 in der dritten Runde (#68 overall) von den Vancouver Canucks gedraftet. Madden absolvierte zuletzt vier Spielzeiten in der AHL, vorwiegend für die Ontario Reign, und sammelte in der vergangenen Saison 35 Punkte in 67 Spielen für Ontario und die Iowa Wild. Seine Ausbildung absolvierte der Rechtsschütze an der Northeastern University in der NCAA, wo er mit starken Leistungen überzeugte. Mit dem Team USA gewann Madden zudem die Silbermedaille bei der U20- Weltmeisterschaft.

„Tyler ist ein schneller, smarter und kreativer Stürmer, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel spielen kann“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Wir freuen uns, dass Tyler unsere Organisation verstärkt und sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten eine Bereicherung für unsere Offensive sein wird.“

Die Straubing Tigers heißen Tyler Madden herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche erste Saison am Pulverturm.

