Tyler Haskins wird neuer Headcoach der Grizzlys

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach der Trennung von Headcoach Mike Stewart und Co-Trainer Gary Shuchuk können die Grizzlys schon jetzt eine Nachfolge präsentieren.

Tyler Haskins, einst selbst Kapitän und später Co-Trainer der Niedersachsen, wird mit sofortiger Wirkung neuer Cheftrainer und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Heiko Vogler wird indes weiterhin als „Co“ fungieren.

Tyler Haskins ist mehr als nur ein alter Bekannter in der Wolfsburger Eis Arena. 2010 wechselte der damals erst 24-Jährige aus der AHL in den Allerpark und fühlte sich bei den Grizzlys sofort wohl. Schon in seiner dritten Saison lief Haskins mit einem „A“ auf der Brust auf, ab seiner vierten Spielzeit in Schwarz und Orange war „Swifty“ Kapitän der Mannschaft.

Haskins, der den Grizzlys als Spieler trotz mehrerer Angebote in verschiedenen Jahren immer treu geblieben ist, hatte großen Anteil an zahlreichen sehr erfolgreichen Jahren der Niedersachsen. 2011, 2016 und 2017 wurde er mit ihnen Vizemeister und lief vor allem in engen Playoff-Serien immer wieder zur Höchstform auf.

2018 musste der Center seine Spielerkarriere verletzungsbedingt und aus gesundheitlichen Gründen beenden, blieb „seinen“ Grizzlys aber direkt treu. Von 2018 bis 2020 war Haskins als Scout im Einsatz, 2020 folgte die Rückkehr nach Wolfsburg. Der US-Amerikaner war fortan für knapp drei Jahre Co-Trainer der Autostädter, die 2021 mit Ihm erneut Vizemeister wurden.

2023 entschied sich Haskins dann für einen Wechsel zu Chicago Steel in die United States Hockey League. Dort fungierte er als Associate Head Coach und seit dieser Spielzeit zusätzlich als General Manager. Nun kehrt Haskins, dessen Rückennummer 10 in Wolfsburg unter dem Hallendach hängt und nie wieder vergeben wird, also in die Eis Arena zurück.

Der 39-Jährige wird am Mittwochvormittag in Wolfsburg eintreffen und abends beim Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt bereits hinter der Bande stehen.

„Natürlich bin ich sehr froh, dass sich Tyler für eine Rückkehr zu uns entschieden hat. Ob als Spieler oder als Co-Trainer, er war immer ein Vorbild und hat die Tugenden eines Grizzlys stehts eindrucksvoll vorgelebt. Unser Kontakt zuletzt auf meiner Nordamerika Tour war sehr intensiv und der Austausch sehr interessant. Seine Präsentation und seine Ansätze, wie er das Team künftig führen und spielen lassen möchte, passen sehr gut zu unserer Clubphilosophie. Die Entscheidung, Tyler als Headcoach bereits jetzt zu verpflichten, gibt uns gemeinsam zudem die Möglichkeit, sehr konkret und intensiv die Kaderplanung für die kommenden Jahre voranzutreiben“, erklärt Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.

Tyler Haskins fügt hinzu: „Mein Eishockey-Herz gehört den Grizzlys, daher ist es eine ganz besondere Aufgabe für mich. Meine Familie und ich freuen uns sehr, wieder nach Wolfsburg und zu den Grizzlys zurückzukehren. Unser kurzfristiges Ziel ist die Qualifikation für die Playoffs. Dafür werden wir von der ersten Einheit an alles investieren.“