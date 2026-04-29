Tyler Dietrich komplettiert das Grizzlys-Trainerteam

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Das Trainerteam der Grizzlys steht: Mit Tyler Dietrich haben die Niedersachsen einen zweiten Co-Trainer verpflichtet, der einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterschrieben hat und künftig mit Headcoach Tyler Haskins, Heiko Vogler (Co- Trainer), Jonas Forsberg (Goalie-Coach) und Peter Kruse (Performance-Coach) zusammenarbeiten wird.

Trotz seines noch jungen Alters bringt der 41-Jährige eine Menge internationale Erfahrung mit. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere im Alter von nur 25 Jahren arbeitete Dietrich zunächst als Coach im Jugendbereich für die Hollyburn Huskies in Kanada und anschließend für Fehérvár AV19 in Ungarn.

Nach einem Jahr als Cheftrainer der zweiten Mannschaft von Fehérvár AV19 sicherte sich das Team Kanada die Dienste des in Vancouver geborenen Coaches. Von 2016 bis 2023 kam Dietrich zunächst vor allem als Video-Coach zum Einsatz, im Anschluss arbeitete er vermehrt als Assistenztrainer oder aber als Director of Hockey Operations.

In dieser Zeit gab es für den Kanadier eine Menge zu feiern: 2021 und 2023 die Goldmedaille bei Weltmeisterschaften, 2018 Bronze bei den Olympischen Spielen sowie kurz zuvor den Gewinn des Spengler Cups. Hinzu kamen Silberränge bei den Weltmeisterschaften 2017, 2019 und 2022.

2023 ging es für Dietrich zurück nach Ungarn. Er arbeitete fortan erneut für Fehérvár AV19 in der internationalen ICE Hockey League, die überwiegend aus österreichischen Teams besteht. Dietrich fungierte in den vergangenen drei Jahren als Co-Trainer und hatte damit seinen Anteil daran, dass sich der Klub 2024 und 2025 für das Playoff-Viertelfinale qualifizierte.

In der abgelaufenen Saison hatte der künftige Co-Trainer der Grizzlys mit Darren Archibald auch einen ehemaligen Wolfsburger unter seinen Fittichen. Dietrich, Archibald und Co. qualifizierten sich erstmals seit 2022 wieder für das Halbfinale der Playoffs.

„Wir freuen uns sehr, dass Tyler ab sofort zu unserem Trainerteam gehört. Er hat uns in den Gesprächen mit seiner Vorbereitung und seiner Arbeit beeindruckt. Ich mag die Art und Weise, wie er das Eishockey sieht und die kleinen Details, die er findet. Er wird uns als Coaching-Staff und dann auch als Team deutlich besser machen. Er hat für das Team Kanada schon mit ein paar Trainern zusammengearbeitet, die zu den besten der Welt gehören, und eine Menge Erfahrungen gesammelt. Wir freuen uns sehr auf die Person und den Coach Tyler Dietrich“, betont Grizzlys-Headcoach Tyler Haskins.